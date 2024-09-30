Вацко пояснив, чому Біловар став грати в основі Динамо

Крістіан Біловар на лаві запасних. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Відомий спортивний коментатор Віктор Вацко поділився думкою про кадрову ситуацію в київському "Динамо". Журналіст поділився думкою про ігрові якості Крістіана Біловара.

Експерт пояснив, чому Шовковський почав частіше випускати Біловара на поле, повідомляє "Вацко Live".

Читайте також:

Захисник Крістіан Біловар дедалі частіше виходить в основному складі "Динамо" у сезоні 2024/2025. Спортивний експерт Віктор Вацко вважає, що таке рішення тренерського штабу столичної команди є абсолютно виправданим.

Захисник Крістіан Біловар із дружиною Яною Суркіс. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Вацко виступив проти критики гравця

Коментатор зазначив, що Біловара часто критикують за те, що він є зятем президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Проте Вацко вважає, що захисник грає у команді з іншої причини.

Експерт дивиться на всі матчі "Динамо" і вважає, що Біловар є хорошим захисником для української Прем'єр-ліги. На думку Вацко, якби Крістіан виступав у "Зорі" чи "Ворсклі" і не був зятем Суркіса, його ніхто не критикував би.

"Він невпевнено працює з м'ячем. Є питання про першу передачу та початок атак. Є питання щодо якості позиційної гри. Я сприймаю його як п'ятого центрального захисника в ієрархії киян.

Попов, Михавко, Дячук та Себальос стоять вище Біловара при виборі Шовковського", — пояснив Вацко.

Коментатор нагадав, що Біловар є вихованцем "Динамо", на трансфер якого не потрібно було витрачати великі гроші. Це футболіст із невеликою зарплатою, який грає вже краще, ніж минулого сезону.

Нагадаємо, що головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич може достроково залишити свою посаду, якщо результати команди не зміняться на краще.

А форвард збірної України Артем Довбик опинився в центрі уваги одного з найтитулованіших англійських клубів.