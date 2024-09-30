Вацко объяснил, почему Биловар стал играть в основе Динамо

Вацко вынес вердикт одному из футболистов Динамо
Известный спортивный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о кадровом составе киевского "Динамо". Журналист поделился мнением об игровых качествах Кристиана Биловара.
Эксперт объяснил, почему Шовковский стал чаще выпускать Биловара на поле, сообщает "Вацко Live".
Защитник Кристиан Биловар все чаще выходит в основном составе "Динамо" в сезоне 2024/2025. Спортивный эксперт Виктор Вацко считает, что такое решение тренерского штаба столичной команды абсолютно оправданно.
Вацко выступил против критики игрока
Комментатор отметил, что Биловара часто критикуют за то, что он является зятем президента "Динамо" Игоря Суркиса. Однако Вацко считает, что защитник играет в команде по другой причине.
Эксперт смотрит все матчи "Динамо" и считает, что Биловар является хорошим защитником для украинской Премьер-лиги. По мнению Вацко, если бы Кристиан выступал в "Заре" или "Ворскле" и не был зятем Суркиса, его бы никто не критиковал.
"Он неуверенно работает с мячом. Есть вопросы о первой передаче и начале атак. Есть вопрос по качеству позиционной игры. Я воспринимаю его как пятого центрального защитника в иерархии киевлян.
Попов, Михавко, Дячук и Себальос стоят выше Биловара при выборе Шовковского", — объяснил Вацко.
Комментатор напомнил, что Биловар является воспитанником "Динамо", на трансфер которого не надо было тратить большие деньги. Это футболист с небольшой зарплатой, который играет уже лучше, чем в прошлом сезоне.
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