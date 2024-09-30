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Вацко вынес вердикт одному из футболистов Динамо

30 сентября 2024 18:31
Сергей Романчук - Редактор
Вацко объяснил, почему Биловар стал играть в основе Динамо
Кристиан Биловар на скамейке запасных. Фото: instagram.com/krisbilovar4/
Сергей Романчук - Редактор

Известный спортивный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о кадровом составе киевского "Динамо". Журналист поделился мнением об игровых качествах Кристиана Биловара.

Эксперт объяснил, почему Шовковский стал чаще выпускать Биловара на поле, сообщает "Вацко Live". 

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Защитник Кристиан Биловар все чаще выходит в основном составе "Динамо" в сезоне 2024/2025. Спортивный эксперт Виктор Вацко считает, что такое решение тренерского штаба столичной команды абсолютно оправданно. 

Кристиан Биловар и Яна Суркис
Защитник Кристиан Биловар с женой Яной Суркис. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Вацко выступил против критики игрока 

Комментатор отметил, что Биловара часто критикуют за то, что он является зятем президента "Динамо" Игоря Суркиса. Однако Вацко считает, что защитник играет в команде по другой причине. 

Эксперт смотрит все матчи "Динамо" и считает, что Биловар является хорошим защитником для украинской Премьер-лиги. По мнению Вацко, если бы Кристиан выступал в "Заре" или "Ворскле" и не был зятем Суркиса, его бы никто не критиковал. 

"Он неуверенно работает с мячом. Есть вопросы о первой передаче и начале атак. Есть вопрос по качеству позиционной игры. Я воспринимаю его как пятого центрального защитника в иерархии киевлян. 
Попов, Михавко, Дячук и Себальос стоят выше Биловара при выборе Шовковского", — объяснил Вацко.

Комментатор напомнил, что Биловар является воспитанником "Динамо", на трансфер которого не надо было тратить большие деньги. Это футболист с небольшой зарплатой, который играет уже лучше, чем в прошлом сезоне. 

Напомним, что главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может досрочно покинуть свой пост, если результаты команды не изменятся в лучшую сторону. 

А форвард сборной Украины Артем Довбик оказался в центре внимания одного из самых титулованных английских клубов. 

спорт футбол Динамо Кристиан Биловар Виктор Вацко

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