Вацко объяснил, почему Биловар стал играть в основе Динамо

Кристиан Биловар на скамейке запасных. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Известный спортивный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о кадровом составе киевского "Динамо". Журналист поделился мнением об игровых качествах Кристиана Биловара.

Эксперт объяснил, почему Шовковский стал чаще выпускать Биловара на поле, сообщает "Вацко Live".

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Защитник Кристиан Биловар все чаще выходит в основном составе "Динамо" в сезоне 2024/2025. Спортивный эксперт Виктор Вацко считает, что такое решение тренерского штаба столичной команды абсолютно оправданно.

Защитник Кристиан Биловар с женой Яной Суркис. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Вацко выступил против критики игрока

Комментатор отметил, что Биловара часто критикуют за то, что он является зятем президента "Динамо" Игоря Суркиса. Однако Вацко считает, что защитник играет в команде по другой причине.

Эксперт смотрит все матчи "Динамо" и считает, что Биловар является хорошим защитником для украинской Премьер-лиги. По мнению Вацко, если бы Кристиан выступал в "Заре" или "Ворскле" и не был зятем Суркиса, его бы никто не критиковал.

"Он неуверенно работает с мячом. Есть вопросы о первой передаче и начале атак. Есть вопрос по качеству позиционной игры. Я воспринимаю его как пятого центрального защитника в иерархии киевлян.

Попов, Михавко, Дячук и Себальос стоят выше Биловара при выборе Шовковского", — объяснил Вацко.

Комментатор напомнил, что Биловар является воспитанником "Динамо", на трансфер которого не надо было тратить большие деньги. Это футболист с небольшой зарплатой, который играет уже лучше, чем в прошлом сезоне.

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