Зинченко готовится к переходу в известный испанский клуб

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/

Главный тренер английского "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на Александра Зинченко в качестве основного футболиста лондонской команды. Зимой защитник сборной Украины может перейти в другой клуб.

В услугах Зинченко заинтересованы несколько команд, сообщает Marca.

Читайте также:

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от последствий травмы, из-за которой он пропускает матчи "Арсенала" и сборной Украины. Несмотря на это к защитнику сохраняется устойчивый интерес со стороны известных клубов.

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/arsenal/

Где будет играть Зинченко

Микель Артета вернул украинца в основу "канониров" во время предсезонной подготовки команды, но тренерскому штабу "Арсенала" необходим более стабильный футболист на позиции левого защитника. Лондонцы готовы оставить Зинченко только в качестве футболиста ротации.

Однако Александром интересуются команды из Испании, Италии и Франции. Главным претендентом на него является мадридский "Атлетико". Диего Симеоне хочет уже зимой усилить несколько позиций, в планы тренера входит и трансфер нового левого защитника.

"Атлетико" готов взять Зинченко в аренду с правом выкупа или сразу заплатить "Арсеналу" 25 млн евро. Пока не известно, как "канониры" отреагируют на это предложение.

Напомним, футболист сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

А главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может досрочно покинуть донецкую команду.

Известный комментатор объяснил, почему зять Игоря Суркиса все чаще выходит на поле в составе киевского "Динамо".