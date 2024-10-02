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Зинченко уйдет из Арсенала в пылу игровой практики — что известно

2 октября 2024 09:33
Сергей Романчук - Редактор
Зинченко готовится к переходу в известный испанский клуб
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/
Сергей Романчук - Редактор

Главный тренер английского "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на Александра Зинченко в качестве основного футболиста лондонской команды. Зимой защитник сборной Украины может перейти в другой клуб. 

В услугах Зинченко заинтересованы несколько команд, сообщает Marca

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Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от последствий травмы, из-за которой он пропускает матчи "Арсенала" и сборной Украины. Несмотря на это к защитнику сохраняется устойчивый интерес со стороны известных клубов. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/arsenal/

Где будет играть Зинченко 

Микель Артета вернул украинца в основу "канониров" во время предсезонной подготовки команды, но тренерскому штабу "Арсенала" необходим более стабильный футболист на позиции левого защитника. Лондонцы готовы оставить Зинченко только в качестве футболиста ротации. 

Однако Александром интересуются команды из Испании, Италии и Франции. Главным претендентом на него является мадридский "Атлетико". Диего Симеоне хочет уже зимой усилить несколько позиций, в планы тренера входит и трансфер нового левого защитника. 

"Атлетико" готов взять Зинченко в аренду с правом выкупа или сразу заплатить "Арсеналу" 25 млн евро. Пока не известно, как "канониры" отреагируют на это предложение. 

Напомним, футболист сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Англии. 

А главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может досрочно покинуть донецкую команду. 

Известный комментатор объяснил, почему зять Игоря Суркиса все чаще выходит на поле в составе киевского "Динамо". 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал

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