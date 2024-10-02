Левандовский повторил уникальное достижение Роналду

Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Польский форвард Роберт Левандовский помог каталонской "Барселоне" одержать первую победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Опытный футболист дважды забил в ворота швейцарского "Янг Бойз".

"Барселона" разгромила соперника со счетом 5:0, а Левандовский установил важное достижение, сообщает The Athletic.

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В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" обыграла дома "Янг Бойз". Роберт Левандовский забил два гола в этом поединке. Он довел количество мячей в составе "сине-гранатовых" до десяти, если говорить о выступлении в ЛЧ.

Левандовский догнал Роналду

Польский форвард стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить десять или больше мячей в турнире за три разных клуба. До этого 36-летний футболист записал на свой счет 69 голов за "Баварию" и 17 мячей за дортмундскую "Боруссию".

Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

До этого подобное удавалось только одному футболисту. Речь идет о португальце Криштиану Роналду. Он забил 105 мячей за мадридский "Реал", 21 гол за "Манчестер Юнайтед" и еще 14 раз отличился в составе туринского "Ювентуса".

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