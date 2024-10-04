Трубін та Керем Актюркогу можуть перейти до Манчестер Юнайтед

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" вже готується до зимової трансферної кампанії 2025 року. "Червоні дияволи" направлять запит португальської "Бенфіки" щодо переходу одразу двох футболістів.

Гравцями "МЮ" можуть стати Керем Актюркогу та Анатолій Трубін, повідомляє Fichajes.

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У рамках другого туру Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" набрав очки у Португалії. Команда Еріка Тен Хага зіграла внічию з "Порту" (3:3), причому вирішальний гол Гаррі Магвайр забив на 90+1 хвилині.

Проте загалом сезон складається для "МЮ" не найкращим чином. У шести турах АПЛ "червоні дияволи" здобули лише дві перемоги й посідають 13 місце у турнірній таблиці. Взимку 2025 року "Юнайтед" вийде на трансферний ринок із метою посилення складу.

Керем Актюркогу святкує гол. Фото: instagram.com/keremakturkoglu

Потенційні новачки "МЮ"

Ерік Тен Хаг хоче посилити й оборону, і атаку своєї команди. Англійська команда потребує нового, більш надійного воротаря. На цю роль "Юнайтед" хоче запросити Анатолія Трубіна, трансфер якого коштуватиме "червоним дияволам" 25 млн євро.

Також "Манчестер Юнайтед" хоче підписати атакуючого півзахисника "Бенфіки" Керема Актюркогу. Цього сезону 25-річний футболіст збірної Туреччини зіграв п'ять матчів, у яких забив чотири голи та зробив дві результативні передачі. Його трансфер обійдеться "МЮ" 32 млн євро.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" не може звільнити Еріка Тен Хага через пункт у контракті нідерландського тренера.

При цьому чутки сватають до англійського клубу відомих наставників на чолі з Массіміліано Аллегрі.