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Манчестер Юнайтед хочет подписать Трубина и еще одного игрока Бенфики

4 октября 2024 11:37
Сергей Романчук - Редактор
Трубин и Керем Актюркогу могут перейти в Манчестер Юнайтед
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергей Романчук - Редактор

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уже готовится к зимней трансферной кампании 2025 года. "Красные дьяволы" направят запрос португальской "Бенфики" по переходу сразу двух футболистов. 

Игроками "МЮ" могут стать Керем Актюркогу и Анатолий Трубин, сообщает Fichajes

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В рамках второго тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" набрал очки в Португалии. Команда Эрика Тен Хага сыграла вничью с "Порту" (3:3), причем решающий гол Гарри Магвайр забил на 90+1 минуте. 

Однако в целом сезон складывается для "МЮ" не лучшим образом. В шести турах АПЛ "красные дьяволы" одержали только две победы и занимают 13 место в турнирной таблице. Зимой 2025 года "Юнайтед" выйдет на трансферный рынок с целью усиления состава. 

Керем Актюркогу
Керем Актюркогу празднует гол. Фото: instagram.com/keremakturkoglu

Потенциальные новички "МЮ" 

Эрик Тен Хаг хочет усилить и оборону, и атаку своей команды. Английской команде необходим новый, более надежный вратарь. На эту роль "Юнайтед" хочет пригласить Анатолия Трубина, трансфер которого обойдется "красным дьяволам" в 25 млн евро. 

Также "Манчестер Юнайтед" хочет подписать атакующего полузащитника "Бенфики" Керем Актюркогу. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сборной Турции сыграл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его трансфер обойдется "МЮ" в 32 млн евро. 

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не может уволить Эрика Тен Хага из-за пункта в контракте нидерландского тренера. 

При этом слухи сватают в английский клуб известных наставников во главе с Массимилиано Аллегри. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин

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