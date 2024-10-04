Трубин и Керем Актюркогу могут перейти в Манчестер Юнайтед

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уже готовится к зимней трансферной кампании 2025 года. "Красные дьяволы" направят запрос португальской "Бенфики" по переходу сразу двух футболистов.

Игроками "МЮ" могут стать Керем Актюркогу и Анатолий Трубин, сообщает Fichajes.

Читайте также:

В рамках второго тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" набрал очки в Португалии. Команда Эрика Тен Хага сыграла вничью с "Порту" (3:3), причем решающий гол Гарри Магвайр забил на 90+1 минуте.

Однако в целом сезон складывается для "МЮ" не лучшим образом. В шести турах АПЛ "красные дьяволы" одержали только две победы и занимают 13 место в турнирной таблице. Зимой 2025 года "Юнайтед" выйдет на трансферный рынок с целью усиления состава.

Керем Актюркогу празднует гол. Фото: instagram.com/keremakturkoglu

Потенциальные новички "МЮ"

Эрик Тен Хаг хочет усилить и оборону, и атаку своей команды. Английской команде необходим новый, более надежный вратарь. На эту роль "Юнайтед" хочет пригласить Анатолия Трубина, трансфер которого обойдется "красным дьяволам" в 25 млн евро.

Также "Манчестер Юнайтед" хочет подписать атакующего полузащитника "Бенфики" Керем Актюркогу. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сборной Турции сыграл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его трансфер обойдется "МЮ" в 32 млн евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не может уволить Эрика Тен Хага из-за пункта в контракте нидерландского тренера.

При этом слухи сватают в английский клуб известных наставников во главе с Массимилиано Аллегри.