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Манчестер Юнайтед не может уволить Тен Хага — стала известна причина

1 октября 2024 13:14
Сергей Романчук - Редактор
Манчестер Юнайтед не уволит Тен Хага — известна причина
Тренер Эрик Тен Хаг после матча "МЮ". Фото: Reuters/Molly Darlington
Сергей Романчук - Редактор

Футбольный клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не будет в ближайшее время менять главного тренера. Эрик Тен Хаг продолжит работать с "красными дьяволами". 

Стала известна причина, по которой "Юнайтед" не собирается менять наставника, сообщает Daily Mail

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Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжит доверять Эрику Тен Хагу. Контракт нидерландского наставника с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством выиграла два матча из шести и занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ. 

Эрик Тен Хаг и Руд Ван Нистелрой
Эрик Тен Хаг и Руд Ван Нистелрой. Фото: Reuters/Molly Darlington

Почему "МЮ" не увольняет Тен Хага

В контракте главного тренера с английским клубом прописано условие, что в случае досрочного расторжения контракта "красные дьяволы" будут вынуждены выплатить ему солидную компенсацию. Речь идет о 21 млн фунтов стерлингов. 

"Манчестер Юнайтед" не готов платить Тен Хагу такие деньги. Это означает, что нидерландский специалист продолжит работу на "Олд Траффорд" несмотря на слухи о переговорах с Гаретом Саутгейтом и Массимилиано Аллегри. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик стал кандидатом на переход в известный английский клуб. 

А его партнер по национальной команде Георгий Судаков заинтересовал французский "Марсель". 

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер Эрик Тен Хаг

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