Аллегри готовится заменить Тен Хага в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters/Lee Smith

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" ведет поиски тренера, который заменит Эрика Тен Хага. В клубе недовольны результатами команды под руководством нидерландского наставника.

"Манчестер Юнайтед" может возглавить известный и титулованный специалист, сообщает Caught Offside.

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В шестом туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Тоттенхэму" с разгромным счетом 0:3. Это уже третье поражение "красных дьяволов" в АПЛ в нынешнем сезоне.

Тренер Массимилиано Аллегри. Фото: instagram.com/massimallegri/

Кто заменит Тен Хага

У "Манчестер Юнайтед" только две победы в Премьер-лиге после шести туров. Команда занимает только 12-е место в турнирной таблице. В Лиге Европы "красные дьяволы" начали с домашней ничьей с нидерландским "Твенте" (1:1).

Неудачные результаты "МЮ" привели к тому, что руководство английского клуба снова задумалось о замене главного тренера. Есть несколько кандидатов на эту должность.

Журналисты называют фамилии Гарета Саутгейта и Руда Ван Нистельроя, однако главным претендентом остается бывший наставник "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Переговоры с ним уже ведутся.

Напомним, защитник английского "Манчестер Сити" Кайл Уокер столкнулся с шантажом со стороны своей супруги.

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