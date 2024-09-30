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Манчестер Юнайтед заменит Тен Хага известным итальянским тренером

30 сентября 2024 15:07
Сергей Романчук - Редактор
Аллегри готовится заменить Тен Хага в Манчестер Юнайтед
Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters/Lee Smith
Сергей Романчук - Редактор

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" ведет поиски тренера, который заменит Эрика Тен Хага. В клубе недовольны результатами команды под руководством нидерландского наставника

"Манчестер Юнайтед" может возглавить известный и титулованный специалист, сообщает Caught Offside

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В шестом туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Тоттенхэму" с разгромным счетом 0:3. Это уже третье поражение "красных дьяволов" в АПЛ в нынешнем сезоне. 

Массимилиано Аллегри
Тренер Массимилиано Аллегри. Фото: instagram.com/massimallegri/

Кто заменит Тен Хага 

У "Манчестер Юнайтед" только две победы в Премьер-лиге после шести туров. Команда занимает только 12-е место в турнирной таблице. В Лиге Европы "красные дьяволы" начали с домашней ничьей с нидерландским "Твенте" (1:1). 

Неудачные результаты "МЮ" привели к тому, что руководство английского клуба снова задумалось о замене главного тренера. Есть несколько кандидатов на эту должность.

Журналисты называют фамилии Гарета Саутгейта и Руда Ван Нистельроя, однако главным претендентом остается бывший наставник "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Переговоры с ним уже ведутся. 

Напомним, защитник английского "Манчестер Сити" Кайл Уокер столкнулся с шантажом со стороны своей супруги. 

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик заинтересовал один из самых успешных клубов АПЛ. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Массимилиано Аллегри тренер Эрик Тен Хаг

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