Жена Кайла Уокера требует от игрока 15 млн фунтов из-за измены

Кайл Уокер на разминке. Фото: Reuters/Molly Darlington

Защитник английского клуба "Манчестер Сити" Кайл Уокер может потерять половину своего состояния. Супруга футболиста Энни Килнер просит у него 15 млн фунтов.

Если Уокер не согласится на требование жены, она готова подать на развод, сообщает Mirror.

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Энни Килнер пытается спасти свой брак после измены Кайла Уокера. Недавно стало известно о том, что у футболиста "Манчестер Сити" есть два ребенка от другой женщины, с которой он долго состоял в тайных отношениях.

Кайл Уокер и тренер Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Lee Smith

Детали семейного скандала

Кайл Уокер и Энни Килнер воспитывают четырех детей. Это 11-летний Роман, семилетняя Риан, пятилетний Рейн и пятимесячный Резон. Недавно счастливую семью чуть не разрушил скандал. Оказалось, что у футболиста есть два ребенка от другой женщины, о существовании которой Энни Килнер даже не подозревала.

Сначала жена Уокера выгнала Кайла из дома. Однако он уже несколько месяцев пытается помириться, регулярно просит прощения и говорит, что готов пойти на любые условия, чтобы воссоединиться с семьей.

Энни Килнер, жена Кайла Уокера. Фото: instagram.com/annievkilner/

Энни Килнер придумала компромисс, который поможет ей простить 34-летнего Кайла Уокера. Жена футболиста требует от него 15 млн фунтов, что составляет чуть больше половины состояния звезды "Манчестер Сити". Женщина объяснила свой запрос тем, что эта сумма поможет ей и ее детям чувствовать себя в безопасности, если Кайл снова решит завести роман с другой девушкой. Если спортсмен не согласится на этот компромисс, Килнер готова подать на развод.

В сезоне 2024/2025 Уокер сыграл пять матчей в составе "Манчестер Сити".

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