Дружина Кайла Вокера вимагає від гравця 15 млн фунтів через зраду

Кайл Вокер на розминці. Фото: Reuters/Molly Darlington

Захисник англійського клубу "Манчестер Сіті" Кайл Вокер може втратити половину своїх статків. Дружина футболіста Енні Кілнер просить у нього 15 млн фунтів.

Якщо Вокер не погодиться на вимогу дружини, вона готова подати на розлучення, повідомляє Mirror.

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Енні Кілнер намагається врятувати свій шлюб після зради Кайла Вокера. Нещодавно стало відомо про те, що у футболіста "Манчестер Сіті" є дві дитини від іншої жінки, з якою він довго перебував у таємних стосунках.

Кайл Вокер і тренер Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

Деталі сімейного скандалу

Кайл Вокер та Енні Кілнер виховують чотирьох дітей. Це 11-річний Роман, семирічна Ріан, п'ятирічний Рейн та п'ятимісячний Резон. Нещодавно щасливу родину мало не зруйнував скандал. Виявилося, що футболіст має дві дитини від іншої жінки, про існування якої Енні Кілнер навіть не підозрювала.

Спочатку дружина Вокера вигнала Кайла з дому. Проте він уже декілька місяців намагається помиритися, регулярно просить вибачення та каже, що готовий піти на будь-які умови, щоб возз'єднатися із сім'єю.

Енні Кілнер, дружина Кайла Уокера. Фото: instagram.com/annievkilner/

Енні Кілнер вигадала компроміс, який допоможе їй пробачити 34-річного Кайла Вокера. Дружина футболіста вимагає від нього 15 млн фунтів, що становить половину статків зірки "Манчестер Сіті". Жінка пояснила свій запит тим, що ця сума допоможе їй та її дітям почуватися у безпеці, якщо Кайл знову вирішить завести роман з іншою дівчиною. Якщо спортсмен не погодиться на цей компроміс, Кілнер готова подати на розлучення.

У сезоні 2024/2025 Вокер зіграв п'ять матчів у складі "Манчестер Сіті".

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