Алегрі готується замінити Тен Хага в Манчестер Юнайтед

Головний тренер "МЮ" Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters/Lee Smith

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" веде пошуки тренера, який замінить Еріка Тен Хага. У клубі незадоволені результатами команди під керівництвом нідерландського наставника.

"Манчестер Юнайтед" може очолити відомий та титулований фахівець, повідомляє Caught Offside.

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У шостому турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" програв удома "Тоттенгему" з розгромним рахунком 0:3. Це вже третя поразка "червоних дияволів" в АПЛ цього сезону.

Тренер Массіміліано Алегрі. Фото: instagram.com/massimallegri/

Хто замінить Тен Хага

У "Манчестер Юнайтед" лише дві перемоги у Прем'єр-лізі після шести турів. Команда займає лише 12 місце у турнірній таблиці. У Лізі Європи "червоні дияволи" розпочали з домашньої нічиєї з нідерландським "Твенте" (1:1).

Невдалі результати МЮ призвели до того, що керівництво англійського клубу знову задумалося про заміну головного тренера. Є декілька кандидатів на цю посаду.

Журналісти називають прізвища Гарета Саутгейта та Руда Ван Ністелроя, проте головним претендентом залишається колишній наставник "Мілана" та "Ювентуса" Массіміліано Алегрі. Переговори з ним уже тривають.

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