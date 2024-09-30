Алегрі готується замінити Тен Хага в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед замінить Тен Хага відомим італійським тренером
Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" веде пошуки тренера, який замінить Еріка Тен Хага. У клубі незадоволені результатами команди під керівництвом нідерландського наставника.
"Манчестер Юнайтед" може очолити відомий та титулований фахівець, повідомляє Caught Offside.
У шостому турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" програв удома "Тоттенгему" з розгромним рахунком 0:3. Це вже третя поразка "червоних дияволів" в АПЛ цього сезону.
Хто замінить Тен Хага
У "Манчестер Юнайтед" лише дві перемоги у Прем'єр-лізі після шести турів. Команда займає лише 12 місце у турнірній таблиці. У Лізі Європи "червоні дияволи" розпочали з домашньої нічиєї з нідерландським "Твенте" (1:1).
Невдалі результати МЮ призвели до того, що керівництво англійського клубу знову задумалося про заміну головного тренера. Є декілька кандидатів на цю посаду.
Журналісти називають прізвища Гарета Саутгейта та Руда Ван Ністелроя, проте головним претендентом залишається колишній наставник "Мілана" та "Ювентуса" Массіміліано Алегрі. Переговори з ним уже тривають.
Нагадаємо, захисник англійського "Манчестер Сіті" Кайл Вокер зіштовхнувся з шантажем з боку своєї дружини.
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