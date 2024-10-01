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Манчестер Юнайтед не може звільнити Тен Хага — стала відома причина

1 жовтня 2024 13:14
Сергій Романчук - Редактор
Манчестер Юнайтед не звільнить Тен Хага — відома причина
Тренер Ерік Тен Хаг після матчу "МЮ". Фото: Reuters/Molly Darlington
Сергій Романчук - Редактор

Футбольний клуб англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" не найближчим часом мінятиме головного тренера. Ерік Тен Хаг продовжить працювати з "червоними дияволами".

Стала відома причина, через яку "Юнайтед" не збирається міняти наставника, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Манчестер Юнайтед" продовжить довіряти Еріку Тен Хагу. Контракт нідерландського наставника із "червоними дияволами" розрахований до літа 2026 року. Цього сезону команда під його керівництвом виграла два матчі з шести й посідає 13 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Ерік Тен Хаг та Руд Ван Ністелрой
Ерік Тен Хаг та Руд Ван Ністелрой. Фото: Reuters/Molly Darlington

Чому "МЮ" не звільняє Тен Хага

У контракті головного тренера з англійським клубом прописано умову, що у разі дострокового розірвання контракту "червоні дияволи" будуть змушені виплатити йому солідну компенсацію. Йдеться про 21 млн фунтів стерлінгів.

"Манчестер Юнайтед" не готовий платити Тен Хагу такі гроші. Це означає, що нідерландський фахівець продовжить роботу на "Олд Траффорд" попри чутки про переговори з Гаретом Саутгейтом і Массіміліано Алегрі.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик став кандидатом на перехід до відомого англійського клубу.

А його партнер із національної команди Георгій Судаков зацікавив французький "Марсель".

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер Ерік Тен Хаг

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