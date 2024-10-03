Забарный может перейти в Баварию в случае продажи Ким Мин Джэ

Илья Забарный после матча. Фото: Reuters/Ian Walton

Мюнхенская "Бавария" занялась поисками игрока на позицию центрального защитника. Футболист сборной Украины Илья Забарный стал одним из кандидатов на переход в немецкий клуб.

"Бавария" готовится к уходу одного из своих игроков, сообщает Bild.

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Тренерский состав "Баварии" недоволен игрой Ким Мин Джэ на позиции центрального защитника. Кореец переехал в Мюнхен из "Наполи" летом 2023 года в качестве одной из звезд Серии А, но Венсан Компани считает, что его игровые характеристики не подходят немецкой команде.

Илья Забарный празднует победу с голкипером Кепой. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Бавария" обратила внимание на Забарного

Мюнхенский клуб ищет молодого, физически мощного и тактически грамотного защитника с хорошим первым пасом. Одним из главных претендентов на трансфер в "Баварию" был футболист "Барселоны" Рональд Араухо, однако немцы сомневаются в целесообразности этого перехода из-за склонности игрока к травмам.

Другим вариантом для усиления состава "Баварии" является Илья Забарный. Мюнхенцы хотят отправить запрос английскому "Борнмуту" по поводу возможности трансфера 22-летнего украинца.

Трансферная стоимость Забарного составляет 32 млн евро. В этом сезон защитник сыграл за "Борнмут" уже восемь матчей во всех турнирах.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин сыграл первый матч в Лиге чемпионов этого сезона за "Реал" и обратился к болельщикам.

А полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов за "Жирону".