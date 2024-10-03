Лунин обратился к болельщикам после поражения Реала в ЛЧ

Андрей Лунин благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сыграл первый матч за "Реал" в Лиге чемпионов этого сезона. Вратарь пропустил гол от "Лилля", но стал одним из лучших футболистов в составе мадридской команды.

Лунин поделился впечатлением от поединка, сообщает Marca.

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Андрей Лунин вернулся в основной состав "Реала" после того, как Тибо Куртуа получил травму. Украинский голкипер сыграет за "королевский клуб" как минимум в нескольких следующих матчах.

Андрей Лунин во время матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В поединке второго тура Лиги чемпионов Лунин несколько раз спас ворота "Реала", но пропустил гол с пенальти, который и решил исход противостояния. Команда Карло Анчелотти проиграла, а украинский вратарь был признан одним из лучших футболистов испанской команды.

Что Лунин сказал после матча

Украинский голкипер пожелал своему конкуренту Тибо Куртуа скорейшего выздоровления, но заверил, что продолжит бороться за место в основном составе. Лунин не собирается сдаваться и планирует продемонстрировать лучшие качества в ближайших матчах.

"Реал" продлил со мной контракт, и это был жест доверия, который я ценю. Я с первого дня в Мадриде говорил, что с детства мечтал играть за "королевский клуб", с тех пор ничего не изменилось. Понимаю, что мне никто не подарит место в основе, но я продолжу бороться за свою мечту", — заявил Лунин.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил сразу три травмы в матче "Жироны" с "Фейеноордом".

А другой хавбек "сине-желтых" Георгий Судаков стал кандидатом на переход в один из французских клубов.