Травма Цыганкова — известно, когда Виктор вернется на поле

Цыганков получил сразу три травмы в одном матче — когда игрок вернется на поле
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил травму в первом тайме матча "Жироны" с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов. Футболист был вынужден попросить о замене.
Цыганков уже прошел медицинское обследование, сообщает Marca.
"Жирона" не смогла избежать поражения в домашнем матче Лиги чемпионов с нидерландским "Фейеноордом". Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей, при этом футболисты каталонского клуба забили два гола в свои ворота.
Травма Цыганкова
Украинский футболист досрочно завершил матч Лиги чемпионов из-за повреждения. Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал, когда Виктор Цыганков сможет вернуться на поле.
"Его дела действительно обстоят плохо. Виктору предстоит еще одно обследование. У него травма группы трех мышц задней поверхности бедра, все зависит от степени повреждения. Цыганков является важным футболистом для "Жироны", я надеюсь, что он быстро восстановиться", — рассказал тренер.
Лечение от травмы задней поверхности бедра в среднем составляет несколько недель. Таким образом, Цыганков может пропустить октябрьские матчи сборной Украины.
Напомним, не только Виктор Цыганков получил повреждение. В матче с "Аталантой" травмировался футболист "Шахтера" и сборной Украины.
Известный тренер раскритиковал главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва за выбор игроков на ближайшие матчи Лиги Наций.
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