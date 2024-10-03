Травма Цыганкова — известно, когда Виктор вернется на поле

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил травму в первом тайме матча "Жироны" с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов. Футболист был вынужден попросить о замене.

Цыганков уже прошел медицинское обследование, сообщает Marca.

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"Жирона" не смогла избежать поражения в домашнем матче Лиги чемпионов с нидерландским "Фейеноордом". Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей, при этом футболисты каталонского клуба забили два гола в свои ворота.

Виктор Цыганков во время матча. Фото: скриншот YouTube

Травма Цыганкова

Украинский футболист досрочно завершил матч Лиги чемпионов из-за повреждения. Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал, когда Виктор Цыганков сможет вернуться на поле.

"Его дела действительно обстоят плохо. Виктору предстоит еще одно обследование. У него травма группы трех мышц задней поверхности бедра, все зависит от степени повреждения. Цыганков является важным футболистом для "Жироны", я надеюсь, что он быстро восстановиться", — рассказал тренер.

Лечение от травмы задней поверхности бедра в среднем составляет несколько недель. Таким образом, Цыганков может пропустить октябрьские матчи сборной Украины.

Напомним, не только Виктор Цыганков получил повреждение. В матче с "Аталантой" травмировался футболист "Шахтера" и сборной Украины.

Известный тренер раскритиковал главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва за выбор игроков на ближайшие матчи Лиги Наций.