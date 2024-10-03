Украина лишилась Цыганкова, Ярмоленко, и Степаненко перед Лигой Наций

Виктор Цыганков получил травму. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу сильно ослабла перед матчами Лиги Наций. Команда лишилась двух игроков в основном и двух в резервном составах.

Из основного списка травмировались Виктор Цыганков и Тарас Степаненко, сообщил портал Новини.LIVE.

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В матчах Лиги чемпионов, которые прошли 2 октября, травмировались Цыганков и Степаненко.

В игре "Жирона" — "Фейеноорд" из-за травмы поле покинул Цыганков, а в игре "Шахтер" — "Аталанта" из-за травмы заменили Степаненко.

Пока неизвестно, насколько времени выбыли футболисты. Но, если у того же Цыганкова подтвердится повреждение задней поверхности бедра, то он будет восстанавливаться три недели.

Также перед матчем Лиги Европы против "Хоффенхайма" у "Динамо" небольшие повреждения получили попавшие в резервный список сборной Украины Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский. Пока неизвестно, смогут ли они заменить Цыганкова и Степаненко.

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте".

Сборная Украины по футзалу в драматическом полуфинале чемпионата мира проиграла Бразилии.