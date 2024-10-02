Виктор Цыганков травмировался в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов "Жирона" встретилась с "Фейеноордом". С первых минут матча на поле вышел украинский вингер испанцев Виктор Цыганков.

Инцидент случился в первом тайме, сообщил портал Новини.LIVE.

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Травма Цыганкова в Лиге чемпионов

В одном из эпизодов первого тайма Цыганков потянул заднюю поверхность бедра и попросил замену. На 29-й минуте матча украинца заменил Арно Данджума.

Если Цыганков потянул заднюю мышцу бедра, то может пропустить три недели. Именно на такой срок обычно выбывают после получения такой травмы.

Травма Цыганкова не позволит футболисту помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги Наций. Заменить игрока не сможет попавший в резервный список Андрей Ярмоленко, который также получил повреждение.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков в семи матчах за "Жирону" забил один мяч и сделал один асист.

Напомним, ранее в сборной Украины утвердили заявку на матчи с Англией и Сербией.

В сборной Украины произошел скандал после того, как Ярмоленко не сообщили об исключении из команды.