Віктор Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Феєнорда

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Жирона" зустрілася з "Феєнордом". Із перших хвилин матчу на поле вийшов український вінгер іспанців Віктор Циганков.

Інцидент стався у першому таймі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Травма Циганкова у Лізі чемпіонів

В одному з епізодів першого тайму Циганков потяг задню поверхню стегна і попросив заміну. На 29-й хвилині матчу українця замінив Арно Данджума.

Якщо Циганков потягнув задній м'яз стегна, то може пропустити три тижні. Саме на такий термін зазвичай вибувають після отримання такої травми.

Пошкодження Циганкова не дозволить футболістові допомогти збірній України у жовтневих матчах Ліги Націй. Замінити гравця не зможе Андрій Ярмоленко, який потрапив до резервного списку, який також отримав пошкодження.

Зазначимо, що цього сезону Циганков у семи матчах за "Жирону" забив один м'яч і зробив один ассист.

Нагадаємо, раніше у збірній України затвердили заявку на матчі з Англією та Сербією.

У збірній України стався скандал після того, як Ярмоленко не повідомили про виключення з команди.