Молодіжна збірна України U-21 оголосила склад на вирішальні матчі

В УАФ оголосили склад збірної України на матчі з Англією та Сербією
Молодіжна збірна України U-21 має зіграти заключні матчі відбору на чемпіонат Європи-2025 з футболу. У цих іграх над командою не висітиме тягар відповідальності, оскільки вона вже вийшла на турнір.
Перед іграми в УАФ опублікували заявку на два матчі.
Україна наразі випереджає Англію на п'ять балів. Тому їм потрібно виграти лише один матч, аби стати першими.
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На позицію голкіпера було викликано Владислава Крапівцова, який вдало пройшов перегляд у молодіжну команду лондонського "Челсі". Йому конкуренцію складуьб голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет та дебютант із "Руху" Дмитро Ледвій.
У захисній лінії не викликали лідера команди Артура Батагова, який не отримує ігрової практики в турецькому "Трабзонспорі". При цьому з "Динамо" викликали Тараса Михавка, який отримує ігрову практику.
У півзахист збірної викликано всіх найсильніших футболістів, з яких виділяються Єгор Ярмолюк з "Брентфорда", Максим Хлань з "Лехії", трійка гравців "Динамо" — Валентин Рубчинський, Назар Волошин та Максим Брагару, Олег Федор та Ілля Квасниця з "Руху". З такими сильними гравцями можна оснастити дві молодіжні збірні.
У нападі конкуренцію Ігорю Краснопіру з "Руху" складе Ігор Горбач із "Зорі".
Нагадаємо, в "Челсі" ведуть переговори з представниками Крапівцова.
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