Молодіжна збірна України U-21 оголосила склад на вирішальні матчі

Гравці збірної України U-21. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 має зіграти заключні матчі відбору на чемпіонат Європи-2025 з футболу. У цих іграх над командою не висітиме тягар відповідальності, оскільки вона вже вийшла на турнір.

Перед іграми в УАФ опублікували заявку на два матчі.

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Чи зміг здивувати Мельгоса

На позицію голкіпера було викликано Владислава Крапівцова, який вдало пройшов перегляд у молодіжну команду лондонського "Челсі". Йому конкуренцію складуьб голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет та дебютант із "Руху" Дмитро Ледвій.

У захисній лінії не викликали лідера команди Артура Батагова, який не отримує ігрової практики в турецькому "Трабзонспорі". При цьому з "Динамо" викликали Тараса Михавка, який отримує ігрову практику.

У півзахист збірної викликано всіх найсильніших футболістів, з яких виділяються Єгор Ярмолюк з "Брентфорда", Максим Хлань з "Лехії", трійка гравців "Динамо" — Валентин Рубчинський, Назар Волошин та Максим Брагару, Олег Федор та Ілля Квасниця з "Руху". З такими сильними гравцями можна оснастити дві молодіжні збірні.

У нападі конкуренцію Ігорю Краснопіру з "Руху" складе Ігор Горбач із "Зорі".

Нагадаємо, в "Челсі" ведуть переговори з представниками Крапівцова.

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