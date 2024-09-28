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Вратарь сборной Украины в ближайшее время станет игроком Челси — идут переговоры

28 сентября 2024 12:19
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Челси подпишет голкипера Владислава Крапивцова из сборной Украины U-19
Агент Вадим Шаблий и голкипер Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В ближайшее время в лондонском "Челси" будет больше украинских футболистов. К вингеру Михаилу Мудрику присоединится голкипер Владислав Крапивцов.

Вратарь в ближайшее время подпишет контракт с футболистом, сообщил портал "Футбол 24".

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По информации источника, голкипер сборной Украины U-19 успешно прошел просмотр в "Челси".

Владислав Крапівцов
Владислав Крапивцов. Фото: УАФ

В отведенное время 19-летний вратарь хорошо себя зарекомендовал и "Челси" готово его подписать.

Сейчас между представителями игрока и "Челси" идут переговоры по условиям сотрудничества. Известно, что в клубе рассматривают Крапивцова как игрока молодежной команды.

Ранее от трансфера Крапивцова отказался "Саутгемптон". Проблема была с получением визы для футболиста.

Отметим, что после снятия Днепра-1 с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и поддерживал форму в Харькове.

Напомним, также футболист был интересен "Халл Сити" и "Сандерленду", где рассматривали футболиста во взрослую команду. Очень сильно хотел вратаря тренер "Халл Сити" Тим Уолтон, которые видел Владислава в основной обойме.

В "Челси" назвали человека, ответственного за трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера".

футбол Челси украинские легионеры (футбол) Сборная Украины U-19 Владислав Крапивцов

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