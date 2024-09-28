Трансфер Мудрика в Челси: как Бехдад Эгбали повлиял на сделку

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в январе 2023 года стал неожиданным, поскольку "Арсенал" вел переговоры с "Шахтером", а "синие" появились в последний момент. Как оказалось, покупку украинца лоббировали.

По информации портала talkSPORT, инициатива принадлежала не совладельцу и управляющему клуба Тодду Боэли.

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После своего перехода в "Челси" Мудрик не смог стать игроком основного состава при трех главных тренерах. После прихода Энцо Марески положение украинца ухудшилось, поскольку на его позицию взяли нескольких футболистов.

При Мареске Мудрик начал играть лишь в матчах второго сорта, которые против слабых соперников в Кубке лиги и еврокубках. Именно поэтому сейчас много слухов об уходе украинца.

По информации источника, на покупке Мудрика настаивал совладелец "Челси" Бехдад Эгбали.

Бехдад Эгбали и Тодд Боэли. Фото: siphillipstalkschelsea.substack.com

Именно 48-летний американский бизнесмен иранского происхождения активно вел переговоры с "Шахтером".

Отметим, что "Челси" заплатило за Мудрика 70 млн евро и еще 30 млн евро "горняки" могли получить в виде бонусов.

Напомним, у Боэли и Эгбали сильно ухудшились отношения и теперь американские бизнесмены хотят выкупить часть друг друга в клубе.

Ранее болельщики "Челси" поддержали Мудрика после успешного матча в Кубке лиги.