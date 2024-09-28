Трансфер Мудрика в Челсі: як Бехдад Егбалі вплинув на угоду

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Трансфер українського вінгера Михайла Мудрика у січні 2023 року став несподіваним, оскільки "Арсенал" вів переговори із "Шахтарем", а "сині" з'явилися в останній момент. Як виявилось, купівлю українця лобіювали.

За інформацією порталу talkSPORT, ініціатива належала не співвласнику та керуючому клубу Тодду Боелі.

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Після свого переходу до "Челсі" Мудрик не зміг стати гравцем основного складу за трьох головних тренерів. Після приходу Енцо Марески становище українця погіршилося, оскільки на його позицію взяли кількох футболістів.

При Маресці Мудрик почав грати лише у матчах другого ґатунку, які були проти слабких суперників у Кубку ліги та єврокубках. Саме тому зараз багато чуток про продаж українця.

За інформацією джерела, на купівлі Мудрика наполягав співвласник "Челсі" Бехдад Егбалі.

Бехдад Егбалі та Тодд Боелі. Фото: siphillipstalkschelsea.substack.com

Саме 48-річний американський бізнесмен іранського походження активно вів переговори з "Шахтарем".

Зазначимо, що "Челсі" заплатило за Мудрика 70 млн євро і ще 30 млн євро "гірники" могли отримати у вигляді бонусів.

Нагадаємо, у Боелі та Егбалі сильно погіршилися відносини і тепер американські бізнесмени хочуть викупити частки один одного в клубі.

Раніше вболівальники "Челсі" підтримали Мудрика після успішного матчу у Кубку ліги.