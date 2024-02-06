У співвласників Челсі погіршилися стосунки
Співвласники "Челсі" Тодд Боелі та Бехдад Егбалі зараз не в найкращих відносинах. Також гнітюча ситуація з грою їхнього клубу.
Про напруженість у відносинах співвласників "Челсі" повідомив портал The Athletic.
У "Челсі" проблеми у керівництві клубу
За інформацією джерел, співвласники, які раніше проводили багато часу разом, зараз мало зустрічаються.
Коли вони з'являються на матчах "Челсі", то не спілкуються.
У лондонському клубі заперечують, що відносини між власниками погіршилися. У клубі офіційно стверджують, що погіршення стосунків між усіма директорами та співвласниками немає.
Зараз у клубі готують трансфери на літо 2024 року. Очевидно, у цьому питанні сторони приходять до консенсусу.
Щодо трансферів, то у клубі впевнені, що не порушать фейр-плей і тепер можуть лише посилювати склад, а не продавати.
Лондонці зараз перебувають на 11-й позиції в Англійській прем'єр-лізі. У крайньому матчі команда програла "Вулверхемптону" з рахунком 2:4.
Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.
Хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко влітку може перейти до одного з відомих закордонних клубів.
Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.
Керівництво каталонської "Барселони" влітку змінить тренера та розпочне зміни у поточному складі. Команду залишатимуть футболісти.
Нещодавно Олександр Усик знову став батьком. Сім'я українського боксера отримала подарунок від Валерія Залужного.
Читайте Новини.LIVE!