У співвласників Челсі погіршилися стосунки

Егбалі та Боелі. Фото: siphillipstalkschelsea.substack.com

Співвласники "Челсі" Тодд Боелі та Бехдад Егбалі зараз не в найкращих відносинах. Також гнітюча ситуація з грою їхнього клубу.

Про напруженість у відносинах співвласників "Челсі" повідомив портал The Athletic.

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У "Челсі" проблеми у керівництві клубу

За інформацією джерел, співвласники, які раніше проводили багато часу разом, зараз мало зустрічаються.

Коли вони з'являються на матчах "Челсі", то не спілкуються.

У лондонському клубі заперечують, що відносини між власниками погіршилися. У клубі офіційно стверджують, що погіршення стосунків між усіма директорами та співвласниками немає.

Зараз у клубі готують трансфери на літо 2024 року. Очевидно, у цьому питанні сторони приходять до консенсусу.

Щодо трансферів, то у клубі впевнені, що не порушать фейр-плей і тепер можуть лише посилювати склад, а не продавати.

Лондонці зараз перебувають на 11-й позиції в Англійській прем'єр-лізі. У крайньому матчі команда програла "Вулверхемптону" з рахунком 2:4.

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