Владельцы "Челси" станут инвесторами легендарного и титулованного клуба из Португалии
Владельцы лондонского "Челси" запланировали покупку еще одного футбольного клуба. В этот раз они хотят купить легендарную команду.
Тодд Боэли и Бегдад Эгбали заинтересованы в миноритарной доле лиссабонского "Спортинга", сообщил The Telegraph.
Ранее владельцы "Челси" купили контрольный пакет акций французского "Страсбурга".
Владельцы "Челси" хотят иметь сеть клубов
По информации источников, владельцам "Челси" нравится пример City Football Group, являющихся владельцами большого количества клубов в разных странах. Их система позволяет выращивать игроков, которые будут переходить из команды в команду, а лучшие будут играть в материнском клубе.
Боэли и Эгбали вместе со "Спортингом" получат доступ к одной из лучших футбольных школ в мире. Среди самых известных воспитанников клуба — Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Жоао Моутинью, Нани и Рикардо Куарежма
Отметим, что "Спортинг" — 19-кратный чемпион "Португалии".
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