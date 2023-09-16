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Владельцы "Челси" станут инвесторами легендарного и титулованного клуба из Португалии

16 сентября 2023 13:28
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Агабекян Карен
редактор
Владельцы "Челси" станут инвесторами легендарного и титулованного клуба из Португалии
Эгбали и Боэли. Фото: siphillipstalkschelsea.substack.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Владельцы лондонского "Челси" запланировали покупку еще одного футбольного клуба. В этот раз они хотят купить легендарную команду.

Тодд Боэли и Бегдад Эгбали заинтересованы в миноритарной доле лиссабонского "Спортинга", сообщил The Telegraph.

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Болельщики Спортинга
Болельщики "Спортинга". Фото: "Спортинг"

Владельцы "Челси" хотят иметь сеть клубов

По информации источников, владельцам "Челси" нравится пример City Football Group, являющихся владельцами большого количества клубов в разных странах. Их система позволяет выращивать игроков, которые будут переходить из команды в команду, а лучшие будут играть в материнском клубе.

Боэли и Эгбали вместе со "Спортингом" получат доступ к одной из лучших футбольных школ в мире. Среди самых известных воспитанников клуба — Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Жоао Моутинью, Нани и Рикардо Куарежма

Отметим, что "Спортинг" — 19-кратный чемпион "Португалии".

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