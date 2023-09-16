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Власники "Челсі" стануть інвесторами легендарного та титулованого клубу з Португалії

16 вересня 2023 13:28
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Агабекян Карен
редактор
Власники "Челсі" стануть інвесторами легендарного та титулованого клубу з Португалії
Егбалі та Боелі. Фото: siphillipstalkschelsea.substack.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Власники лондонського "Челсі" запланували купівлю ще одного футбольного клубу. Цього разу вони хочуть купити легендарну команду.

Тодд Боелі та Бегдад Егбалі зацікавлені в міноритарній частці лісабонського "Спортингу", повідомив The Telegraph.

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Вболівальники "Спортінга". Фото: "Спортінг"

Власники "Челсі" хочуть мати мережу клубів

За інформацією джерел, власникам "Челсі" подобається приклад City Football Group, які є власниками великої кількості клубів у різних країнах. Їх система дозволяє вирощувати гравців, які будуть переходити з команди в команду, а найкращі гратимуть у материнському клубі.

Бьолі та Егбалі разом зі "Спортінгом" отримають доступ до однієї із найкращих футбольних шкіл у світі. Серед найвідоміших вихованців клубу — Кріштіану Роналду, Луїш Фігу, Жоао Моутінью, Нані та Рікардо Куарежма

Зазначимо, що "Спортинг" є 19-разовим чемпіоном "Португалії".

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