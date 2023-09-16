Власники "Челсі" стануть інвесторами легендарного та титулованого клубу з Португалії
Власники лондонського "Челсі" запланували купівлю ще одного футбольного клубу. Цього разу вони хочуть купити легендарну команду.
Тодд Боелі та Бегдад Егбалі зацікавлені в міноритарній частці лісабонського "Спортингу", повідомив The Telegraph.
Раніше власники "Челсі" купили контрольний пакет акцій французького "Страсбурга".
Власники "Челсі" хочуть мати мережу клубів
За інформацією джерел, власникам "Челсі" подобається приклад City Football Group, які є власниками великої кількості клубів у різних країнах. Їх система дозволяє вирощувати гравців, які будуть переходити з команди в команду, а найкращі гратимуть у материнському клубі.
Бьолі та Егбалі разом зі "Спортінгом" отримають доступ до однієї із найкращих футбольних шкіл у світі. Серед найвідоміших вихованців клубу — Кріштіану Роналду, Луїш Фігу, Жоао Моутінью, Нані та Рікардо Куарежма
Зазначимо, що "Спортинг" є 19-разовим чемпіоном "Португалії".
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