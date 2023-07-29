Наследие Абрамовича: "Челси" оштрафовали на "кругленькую сумму" из-за олигарха

Роман Абрамович на матче "Челси". Фото: AP

Лондонский "Челси" после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года сменил владельцев с россиянина Романа Абрамовича на группу американских инвесторов. Но проступки прошлого руководства до сих пор преследуют клуб.

На этот раз проблемы пришли из УЕФА.

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Владелец "Челси" сам помог УЕФА оштрафовать клуб. Фото: FootballTransfers.com

Абрамович скрывал информацию

По информации УЕФА, они провели расследование по поводу возможного нарушения финансового фейр-плей со стороны "Челси", когда клуб принадлежал Абрамовичу.

Расследование показало, что "Челси" не предоставлял полную финансовую отчетность. Как ни странно, но первым проблему обнаружил нынешний владелец клуба Тодд Боэли, который в мае 2022-го обратился в УЕФА по этому поводу.

На текущий момент известно, что нарушения в клубе фиксировались с 2012 по 2019 год.

По причине срока давности и полного сотрудничества нового руководства в УЕФА предложили "Челси" сделку, согласно которой они оплатят штраф в размере 10 млн евро, а организация не будет их наказывать ничем другим. Например, ранее за сокрытие финансовой информации туринский "Ювентус" лишили без еврокубков.

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