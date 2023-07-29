Спадщина Абрамовича: "Челсі" оштрафували на "кругленьку суму" через олігарха

Роман Абрамович на матчі "Челсі". Фото: AP

Лондонський "Челсі" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змінив власників із росіянина Романа Абрамовича на групу американських інвесторів. Але провини минулого керівництва досі переслідують клуб.

Цього разу проблеми прийшли з УЄФА.

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Власник "Челсі" сам допоміг УЄФА оштрафувати клуб. Фото: FootballTransfers.com

Абрамович приховував інформацію

За інформацією УЄФА, вони провели розслідування щодо можливого порушення фінансового фейрплей з боку "Челсі", коли клуб належав Абрамовичу.

Розслідування показало, що "Челсі" не надавав повної фінансової звітності. Хоч як дивно б не було, але першим проблему виявив нинішній власник клубу Тодд Боелі, який у травні 2022-го звернувся до УЄФА з цього приводу.

На цю мить відомо, що порушення у клубі фіксувалися з 2012 по 2019 рік.

Через термін давності та повну співпрацю нового керівництва в УЄФА запропонували "Челсі" угоду, згідно з якою вони сплатять штраф у розмірі 10 млн євро, а організація не каратиме їх нічим іншим. Наприклад, раніше за приховування фінансової інформації туринський "Ювентус" позбавили єврокубків.

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