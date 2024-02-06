У совладельцев Челси ухудшились отношения
Совладельцы "Челси" Тодд Боэли и Бехдад Эгбали сейчас не в лучших отношениях. Также удручающая ситуация с игрой их клуба.
О напряженности в отношениях совладельцев "Челси" сообщил портал The Athletic.
В "Челси" проблемы в руководстве клуба
По информации источников, совладельцы, ранее проводившие много времени вместе, сейчас мало встречаются.
Когда они появляются на матчах "Челси", то не общаются друг с другом.
В лондонском клубе отрицают, что отношения между владельцами ухудшились. В клубе официально утверждают, что ухудшения отношений между директорами и совладельцами нет.
Сейчас в клуб готовят трансферы на лето 2024 года. Очевидно, в этом вопросе стороны приходят к консенсусу.
Относительно трансферов, то в клубе уверены, что не нарушат фейр-плей и теперь могут только усиливать состав, а не продавать.
Лондонцы на текущий момент находятся на 11-й позиции в Английской премьер-лиге. В крайнем матче команда проиграла "Вулверхэмптону" со счетом 2:4.
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