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У совладельцев Челси ухудшились отношения

6 февраля 2024 15:21
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Агабекян Карен
редактор
У совладельцев Челси ухудшились отношения
Эгбали и Боэли. Фото: siphillipstalkschelsea.substack.com
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Агабекян Карен
редактор

Совладельцы "Челси" Тодд Боэли и Бехдад Эгбали сейчас не в лучших отношениях. Также удручающая ситуация с игрой их клуба.

О напряженности в отношениях совладельцев "Челси" сообщил портал The Athletic.

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Игроки "Челси". Фото: "Челси"

В "Челси" проблемы в руководстве клуба

По информации источников, совладельцы, ранее проводившие много времени вместе, сейчас мало встречаются.

Когда они появляются на матчах "Челси", то не общаются друг с другом.

В лондонском клубе отрицают, что отношения между владельцами ухудшились. В клубе официально утверждают, что ухудшения отношений между директорами и совладельцами нет.

Сейчас в клуб готовят трансферы на лето 2024 года. Очевидно, в этом вопросе стороны приходят к консенсусу.

Относительно трансферов, то в клубе уверены, что не нарушат фейр-плей и теперь могут только усиливать состав, а не продавать.

Лондонцы на текущий момент находятся на 11-й позиции в Английской премьер-лиге. В крайнем матче команда проиграла "Вулверхэмптону" со счетом 2:4.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

футбол
Михаил Мудрик
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