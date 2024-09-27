Мудрика серйозно розкритикували у Челсі через гру українця

Легендарний гравець Челсі перестав підтримувати Мудрика та розкритикував гравця
Колишній захисник збірної Англії Глен Джонсон змінив думку щодо перспектив Михайла Мудрика у "Челсі". Експерт не виключає, що футболіст збірної України залишить лондонську команду.
Джонсон вважає, що Мудрик перестав прогресувати, повідомляє Betfred insights.
Ексзахисник "Челсі" Глен Джонсон розуміє, чому Михайло Мудрик майже повністю втратив ігрову практику в команді. Відомий експерт ще нещодавно захищав українця від критики, але тепер змінив думку щодо молодого вінгера.
Що Джонсон сказав про Мудрика
Колишній футболіст не заперечує, що експівзахисник "Шахтаря" перейшов до "Челсі" у статусі юної зірки світового футболу. Від Мудрика чекали прогресу та домагань на роль лідера команди. Проте за півтора року після цього українець виявився запасним гравцем у лондонській команді.
"Часом він справді виглядав нестримним. Але таких матчів все менше і менше. І мені вже здається, що Мудрик не створений для того, щоб виступати в цій лізі. На жаль, він не спростовує моїх слів вдалою грою", — заявив Джонсон.
Експерт додав, що "Челсі" доведеться або продати Мудрика, або залишити ситуацію так, як є. Це призведе до серйозних збитків у клубі.
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