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Легендарний гравець Челсі перестав підтримувати Мудрика та розкритикував гравця

27 вересня 2024 14:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Мудрика серйозно розкритикували у Челсі через гру українця
Михайло Мудрик та Марк Кукурелья. Фото: Reuters/John Sibley
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній захисник збірної Англії Глен Джонсон змінив думку щодо перспектив Михайла Мудрика у "Челсі". Експерт не виключає, що футболіст збірної України залишить лондонську команду.

Джонсон вважає, що Мудрик перестав прогресувати, повідомляє Betfred insights.

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Михайло Мудрік
Михайло Мудрик під час атаки "Челсі". Фото: Reuters/Denis Balibouse

Що Джонсон сказав про Мудрика

Колишній футболіст не заперечує, що експівзахисник "Шахтаря" перейшов до "Челсі" у статусі юної зірки світового футболу. Від Мудрика чекали прогресу та домагань на роль лідера команди. Проте за півтора року після цього українець виявився запасним гравцем у лондонській команді.

"Часом він справді виглядав нестримним. Але таких матчів все менше і менше. І мені вже здається, що Мудрик не створений для того, щоб виступати в цій лізі. На жаль, він не спростовує моїх слів вдалою грою", — заявив Джонсон.

Експерт додав, що "Челсі" доведеться або продати Мудрика, або залишити ситуацію так, як є. Це призведе до серйозних збитків у клубі.

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ

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