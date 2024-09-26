Баварія збирається заплатити за Вірца 100 млн євро

Томас Мюллер із гравцями "Баварії". Фото: Reuters/Leonhard Simon

Мюнхенська "Баварія" продовжує домінувати у Німеччині після приходу Венсана Компані на посаду головного тренера. Проте керівництво клубу продовжує шукати можливість посилити склад.

"Баварія" має намір запросити до Мюнхена одну з головних зірок світового футболу, повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

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Тренерський штаб "Баварії" зацікавлений у придбанні нового півзахисника, який може однаково продуктивно діяти й в атаці, і в обороні. Мюнхенцям потрібний молодий футболіст, який зможе вийти в команді на якісно інший рівень.

Флоріан Вірц у матчі за "Баєр". Фото: Reuters/Yves Herman

Кого хоче підписати "Баварія"

Наступного літа мюнхенці докладуть максимум зусиль для того, щоб добитися від "Байєра" продажу Флоріана Вірца. Вже декілька років поспіль 21-річний хавбек є лідером леверкузенської команди, якій він допоміг минулого сезону стати чемпіоном Німеччини.

У "Баварії" впевнені, що влітку 2025 трансферна вартість Вірца знизиться до 100 млн євро, оскільки Флоріан не поспішає продовжувати контракт з "Баєром". Мюнхенці готові сплатити цю ціну.

У сезоні 2024/2025 Вірц зіграв за "Баєр" 8 поєдинків, у яких забив 7 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, іспанська "Жирона" влаштувала перегляд українського футболіста, але не запропонувала йому контракт.

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