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Бавария купит одну из главных звезд мирового футбола — о ком речь

26 сентября 2024 17:11
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Бавария собирается заплатить за Вирца 100 млн евро
Томас Мюллер с игроками "Баварии". Фото: Reuters/Leonhard Simon
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Мюнхенская "Бавария" продолжает доминировать в Германии после прихода Венсана Компани на должность главного тренера. Однако руководство клуба продолжает искать возможность усилить состав.

"Бавария" собирается пригласить в Мюнхен одну из главных звезд мирового футбола, сообщает журналист Максимилиан Кох

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Тренерский штаб "Баварии" заинтересован в приобретении нового полузащитника, который может одинаково продуктивно действовать и в атаке, и в обороне. Мюнхенцам нужен молодой футболист, который сможет выйти в команде на качественно иной уровень. 

Флориан Вирц
Флориан Вирц в матче за "Байер". Фото: Reuters/Yves Herman

Кого хочет подписать "Бавария" 

Следующим летом мюнхенцы приложат максимум усилий для того, чтобы добиться от "Байера" продажи Флориана Вирца. Уже несколько лет подряд 21-летний хавбек является лидером леверкузенской команде, которой он помог в прошлом сезоне стать чемпионом Германии. 

В "Баварии" уверены, что летом 2025 года трансферная стоимость Вирца снизится до 100 млн евро, поскольку Флориан не спешит продлевать контракт с "Байером". Мюнхенцы готовы заплатить эту цену. 

В сезоне 2024/2025 Вирц сыграл за "Байер" 8 поединков, в которых забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, испанская "Жирона" устроила просмотр украинскому футболисту, но не предложила ему контракт. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может начать следующий сезон в чемпионате Англии. 

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