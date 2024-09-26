Бавария собирается заплатить за Вирца 100 млн евро

Бавария купит одну из главных звезд мирового футбола — о ком речь
Мюнхенская "Бавария" продолжает доминировать в Германии после прихода Венсана Компани на должность главного тренера. Однако руководство клуба продолжает искать возможность усилить состав.
"Бавария" собирается пригласить в Мюнхен одну из главных звезд мирового футбола, сообщает журналист Максимилиан Кох.
Тренерский штаб "Баварии" заинтересован в приобретении нового полузащитника, который может одинаково продуктивно действовать и в атаке, и в обороне. Мюнхенцам нужен молодой футболист, который сможет выйти в команде на качественно иной уровень.
Кого хочет подписать "Бавария"
Следующим летом мюнхенцы приложат максимум усилий для того, чтобы добиться от "Байера" продажи Флориана Вирца. Уже несколько лет подряд 21-летний хавбек является лидером леверкузенской команде, которой он помог в прошлом сезоне стать чемпионом Германии.
В "Баварии" уверены, что летом 2025 года трансферная стоимость Вирца снизится до 100 млн евро, поскольку Флориан не спешит продлевать контракт с "Байером". Мюнхенцы готовы заплатить эту цену.
В сезоне 2024/2025 Вирц сыграл за "Байер" 8 поединков, в которых забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.
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