Мудрика серьезно раскритиковали в Челси из-за игры украинца

Михаил Мудрик и Марк Кукурелья. Фото: Reuters/John Sibley

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон изменил мнение относительно перспектив Михаила Мудрика в "Челси". Эксперт не исключает, что футболист сборной Украины покинет лондонскую команду.

Джонсон считает, что Мудрик перестал прогрессировать, сообщает Betfred insights.

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Михаил Мудрик во время атаки "Челси". Фото: Reuters/Denis Balibouse

Что Джонсон сказал о Мудрике

Бывший футболист не отрицает, что экс-полузащитник "Шахтера" перешел в "Челси" в статусе юной звезды мирового футбола. От Мудрика ждали прогресса и притязаний на роль лидера команды. Однако через полтора года после этого украинец оказался запасным игроком в лондонской команде.

"Временами он действительно выглядел неудержимым. Но таких матчей все меньше и меньше. И мне уже кажется, что Мудрик не создан для того, чтобы выступать в этой лиге. К сожалению, он не опровергает моих слов удачной игрой", — заявил Джонсон.

Эксперт добавил, что "Челси" придется либо продать Мудрика, либо оставить ситуацию так, как есть. Это приведет к серьезным убыткам в клубе.

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