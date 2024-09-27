Мудрика серьезно раскритиковали в Челси из-за игры украинца

Легендарный игрок Челси перестал поддерживать Мудрика и раскритиковал игрока
Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон изменил мнение относительно перспектив Михаила Мудрика в "Челси". Эксперт не исключает, что футболист сборной Украины покинет лондонскую команду.
Джонсон считает, что Мудрик перестал прогрессировать, сообщает Betfred insights.
Экс-защитник "Челси" Глен Джонсон понимает, почему Михаил Мудрик почти полностью лишился игровой практики в команде. Известный эксперт еще недавно защищал украинца от критики, но теперь изменил мнение о молодом вингере.
Что Джонсон сказал о Мудрике
Бывший футболист не отрицает, что экс-полузащитник "Шахтера" перешел в "Челси" в статусе юной звезды мирового футбола. От Мудрика ждали прогресса и притязаний на роль лидера команды. Однако через полтора года после этого украинец оказался запасным игроком в лондонской команде.
"Временами он действительно выглядел неудержимым. Но таких матчей все меньше и меньше. И мне уже кажется, что Мудрик не создан для того, чтобы выступать в этой лиге. К сожалению, он не опровергает моих слов удачной игрой", — заявил Джонсон.
Эксперт добавил, что "Челси" придется либо продать Мудрика, либо оставить ситуацию так, как есть. Это приведет к серьезным убыткам в клубе.
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