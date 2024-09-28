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Воротар збірної України найближчим часом стане гравцем Челсі — йдуть перемовини

28 вересня 2024 12:19
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Челсі підпише голкіпера Владислава Крапівцова зі збірної України U-19
Агент Вадим Шаблій та голкіпер Владислав Крапівцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Найближчим часом у лондонському "Челсі" буде більше українських футболістів. До вінгера Михайла Мудрика приєднається голкіпер Владислав Крапівцов.

Воротар найближчим часом підпише контракт з футболістом, повідомив портал "Футбол 24".

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За інформацією джерела, голкіпер збірної України U-19 успішно пройшов перегляд у "Челсі".

Владислав Крапівцов
Владислав Кропивцов. Фото: УАФ

У відведений час 19-річний воротар добре зарекомендував себе і "Челсі" готове його підписати.

Наразі між представниками гравця та "Челсі" йдуть переговори щодо умов співпраці. Відомо, що у клубі розглядають Крапівцова як гравця молодіжної команди.

Раніше від трансферу Крапівцова відмовився "Саутгемптон". Проблема була із отриманням візи для футболіста.

Зазначимо, що після зняття Дніпра-1 з УПЛ Крапівцов отримав статус вільного агента та підтримував форму у Харкові.

Нагадаємо, також футболіст був цікавий "Халл Сіті" та "Сандерленду", де розглядали футболіста у дорослу команду. Дуже сильно хотів воротаря тренер "Халл Сіті" Тім Волтон, який бачив Владислава в основній обоймі.

У "Челсі" назвали людину, відповідальну за трансфер українського вінгера Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря".

футбол Челсі українські легіонери (футбол) Збірна України U-19 Владислав Крапивцов

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