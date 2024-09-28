Челсі підпише голкіпера Владислава Крапівцова зі збірної України U-19

Воротар збірної України найближчим часом стане гравцем Челсі — йдуть перемовини
Найближчим часом у лондонському "Челсі" буде більше українських футболістів. До вінгера Михайла Мудрика приєднається голкіпер Владислав Крапівцов.
Воротар найближчим часом підпише контракт з футболістом, повідомив портал "Футбол 24".
Новий українець у "Челсі"
За інформацією джерела, голкіпер збірної України U-19 успішно пройшов перегляд у "Челсі".
У відведений час 19-річний воротар добре зарекомендував себе і "Челсі" готове його підписати.
Наразі між представниками гравця та "Челсі" йдуть переговори щодо умов співпраці. Відомо, що у клубі розглядають Крапівцова як гравця молодіжної команди.
Раніше від трансферу Крапівцова відмовився "Саутгемптон". Проблема була із отриманням візи для футболіста.
Зазначимо, що після зняття Дніпра-1 з УПЛ Крапівцов отримав статус вільного агента та підтримував форму у Харкові.
Нагадаємо, також футболіст був цікавий "Халл Сіті" та "Сандерленду", де розглядали футболіста у дорослу команду. Дуже сильно хотів воротаря тренер "Халл Сіті" Тім Волтон, який бачив Владислава в основній обоймі.
У "Челсі" назвали людину, відповідальну за трансфер українського вінгера Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря".
Читайте Новини.LIVE!