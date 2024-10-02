Молодежная сборная Украины U-21 объявила состав на решающие матчи

Игроки сборной Украины U-21. Фото: УАФ

Молодежной сборной Украины U-21 предстоит сыграть заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2025 по футболу. В этих играх над командой не будет висеть груз ответственности, поскольку она уже вышла на турнир.

Перед играми в УАФ опубликовали заявку на две игры.

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Смог ли удивить Мельгоса

На позицию голкипера был вызван Владислав Крапивцов, который удачно прошел просмотр в молодежную команду лондонского "Челси". Ему конкуренцию создадут голкипер "Динамо" Руслан Нещерет и дебютант из "Руха" Дмитрий Ледвий.

В защитной линии не вызвали лидера команды Артура Батагова, который не получает игровую практику в турецком "Трабзонспоре". При этом из "Динамо" вызвали получающего игровую практику Тараса Михавко.

В полузащите сборной вызваны все сильнейшие футболисты, из которых выделяются Егор Ярмолюк из "Брентфорда", Максим Хлань из "Лехии", тройка игроков "Динамо" — Валентин Рубчинский, Назар Волошин и Максим Брагару, Олег Федор и Илья Квасница из "Руха". С такими сильными игроками можно оснастить две молодежные сборные.

В нападении конкуренцию Игорю Краснопиру из "Руха" составит Игорь Горбач из "Зари".

Напомним, в "Челси" ведут переговоры с представителями Крапивцова.

Девушка полузащитника сборной Украины U-21 Волошина показала свой лук.