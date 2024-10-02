Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией arrow

В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

2 октября 2024 14:31
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Молодежная сборная Украины U-21 объявила состав на решающие матчи
Игроки сборной Украины U-21. Фото: УАФ
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Молодежной сборной Украины U-21 предстоит сыграть заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2025 по футболу. В этих играх над командой не будет висеть груз ответственности, поскольку она уже вышла на турнир.

Перед играми в УАФ опубликовали заявку на две игры.

Читайте также:

Украина на текущий момент опережает Англию на пять баллов. Поэтому им нужно выиграть лишь один матч, чтобы стать первыми.

Заявка сборной Украины U-21
Заявка сборной Украины на Англию и Сербию. Фото: УАФ

Смог ли удивить Мельгоса

 На позицию голкипера был вызван Владислав Крапивцов, который удачно прошел просмотр в молодежную команду лондонского "Челси". Ему конкуренцию создадут голкипер "Динамо" Руслан Нещерет и дебютант из "Руха" Дмитрий Ледвий.

В защитной линии не вызвали лидера команды Артура Батагова, который не получает игровую практику в турецком "Трабзонспоре". При этом из "Динамо" вызвали получающего игровую практику Тараса Михавко.

В полузащите сборной вызваны все сильнейшие футболисты, из которых выделяются Егор Ярмолюк из "Брентфорда", Максим Хлань из "Лехии", тройка игроков "Динамо" — Валентин Рубчинский, Назар Волошин и Максим Брагару, Олег Федор и Илья Квасница из "Руха". С такими сильными игроками можно оснастить две молодежные сборные.

В нападении конкуренцию Игорю Краснопиру из "Руха" составит Игорь Горбач из "Зари".

Напомним, в "Челси" ведут переговоры с представителями Крапивцова.

Девушка полузащитника сборной Украины U-21 Волошина показала свой лук.

УАФ футбол Унаи Мельгоса Евро-2025 Сборная Украины U-21

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 На ОLХ выставили на продажу двигатель от дрона "Шахед" — какая стоимость

15:03 В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

14:56 Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее

14:51 Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины

14:49 Удар авиабомбой по Волчанску — в ВСУ опровергли информацию

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:39 Привлекли кинологов — в ГСЧС назвали меры безопасности на Рош ха-Шана в Умани

14:38 В МИД Израиля объявили генсека ООН персоной нон грата

14:38 Более 14 тысяч паломников-хасидов не попали в Умань — какая причина

14:31 В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

14:30 Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ

15:03 На ОLХ выставили на продажу двигатель от дрона "Шахед" — какая стоимость

15:03 В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

14:56 Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее

14:51 Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины

14:49 Удар авиабомбой по Волчанску — в ВСУ опровергли информацию

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:39 Привлекли кинологов — в ГСЧС назвали меры безопасности на Рош ха-Шана в Умани

14:38 В МИД Израиля объявили генсека ООН персоной нон грата

14:38 Более 14 тысяч паломников-хасидов не попали в Умань — какая причина

14:31 В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

14:30 Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября