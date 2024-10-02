Молодежная сборная Украины U-21 объявила состав на решающие матчи

В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией
Молодежной сборной Украины U-21 предстоит сыграть заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2025 по футболу. В этих играх над командой не будет висеть груз ответственности, поскольку она уже вышла на турнир.
Перед играми в УАФ опубликовали заявку на две игры.
Украина на текущий момент опережает Англию на пять баллов. Поэтому им нужно выиграть лишь один матч, чтобы стать первыми.
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На позицию голкипера был вызван Владислав Крапивцов, который удачно прошел просмотр в молодежную команду лондонского "Челси". Ему конкуренцию создадут голкипер "Динамо" Руслан Нещерет и дебютант из "Руха" Дмитрий Ледвий.
В защитной линии не вызвали лидера команды Артура Батагова, который не получает игровую практику в турецком "Трабзонспоре". При этом из "Динамо" вызвали получающего игровую практику Тараса Михавко.
В полузащите сборной вызваны все сильнейшие футболисты, из которых выделяются Егор Ярмолюк из "Брентфорда", Максим Хлань из "Лехии", тройка игроков "Динамо" — Валентин Рубчинский, Назар Волошин и Максим Брагару, Олег Федор и Илья Квасница из "Руха". С такими сильными игроками можно оснастить две молодежные сборные.
В нападении конкуренцию Игорю Краснопиру из "Руха" составит Игорь Горбач из "Зари".
Напомним, в "Челси" ведут переговоры с представителями Крапивцова.
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