Реброва розкритикували через скандал із Ярмоленком

Андрій Ярмоленко як капітан "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не повідомив капітана команди Андрія Ярмоленка про те, що ветеран не зіграє у жовтневих матчах Ліги Націй. Футболіст "Динамо" дізнався про це з Інтернету.

Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський описав подробиці інциденту на своїй сторінці у Facebook.

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Декілька днів тому головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив заявку національної команди на матчі Ліги Націй з Грузією та Чехією. Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко опинився в резервному списку, хоча не має проблем зі здоров'ям. Досвідчений футболіст дізнався про це лише із новин.

Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Гливинський розкритикував Реброва

Колишній пресаташе збірної України Олександр Гливинський написав, що одному з лідерів команди не повідомили рішення головного тренера. Журналіст вважає, що Андрій Ярмоленко не заслужив такого ставлення до себе.

Гливинський написав, що Ярмоленко все ще потрібний збірній України. Досвідчений футболіст має лідерські якості, яких немає у молодих гравців. Капітан здатний загострити ситуацію на полі та повести команду за собою у потрібний момент.

"Такі гравці, як багаторічний лідер і капітан збірної України, заслуговують почути про рішення наставника особисто. Дуже багато Андрій зробив для збірної, щоб не дізнаватися про резервний список з інтернету", — написав Гливинський.

Андрій Ярмоленко виступає за збірну України із 2009 року. Він зіграв у складі національної команди 122 матчі та забив 46 голів.

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