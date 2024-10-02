Реброва раскритиковали из-за скандала с Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в качестве капитана "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не сообщил капитану команды Андрею Ярмоленко о том, что ветеран не сыграет в октябрьских матчах Лиги Наций. Футболист "Динамо" узнал об этом из интернета.

Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский написал подробности инцидента на своей странице в Facebook.

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Несколько дней назад главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал заявку национальной команды на матчи Лиги Наций с Грузией и Чехией. Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко оказался в резервном списке, хотя у него нет проблем со здоровьем. Опытный футболист узнал об этом только из новостей.

Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Гливинский раскритиковал Реброва

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский написал, что одному из лидеров команды не сообщили о решение главного тренера. Журналист считает, что Андрей Ярмоленко не заслужил такого отношения к себе.

Гливинский написал, что Ярмоленко все еще нужен сборной Украины. Опытный футболист обладает лидерскими качествами, которых нет у молодых игроков. Капитан способен обострить ситуацию на поле и повести команду за собой в нужный момент.

"Такие игроки, как многолетний лидер и капитан сборной Украины, заслуживают услышать о решении наставника лично. Очень многое Андрей сделал для сборной, чтобы не узнавать о резервном списке из интернета", — написал Гливинский.

Андрей Ярмоленко выступает за сборную Украины с 2009 года. Он сыграл в составе национальной команды 122 матча и забил 46 голов.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с необходимостью поменять команду.

А форвард "сине-желтых" Артем Довбик благодаря успешной игре за "Жирону" и "Рому" привлек внимание гранда АПЛ.