Сабо раскритиковал Реброва из-за заявки сборной Украины

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/David W Cerny

В третьем туре Лиги Наций сборная Украины сыграет с национальной командой Грузии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку на важный поединок.

Бывший тренер Йожеф Сабо прокомментировал выбор наставника в интервью порталу "Збірна".

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Главный тренер сборной Украины не вызвал в национальную команду сразу несколько футболистов, без которых ее еще недавно было сложно представить. Сергей Сидорчук не имеет игровой практики в Бельгии, Андрей Ярмоленко попал только в резервный список национальной команды. Йожеф Сабо считает, что наставник "сине-желтых" мог убрать из заявки еще несколько игроков.

Александр Тымчик на Евро-2024. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Кого Сабо считает лишним в сборной Украины

Бывший наставник национальной команды не понимает, почему Сергей Ребров вызывает на сборы защитника "Динамо" Александр Тымчик. Сабо считает, что игрока, который не понимает, что такое диагональная страховка, надо надолго посадить на скамейку запасных.

Владислав Ванат в "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Также Сабо раскритиковал Реброва за вызов в сборную Украины еще одного игрока "Динамо". Речь о форварде Владиславе Ванате. Тренер считает, что молодой футболист не умеет работать на скорости и постоянно ждет передачи от партнеров по атаке. При этом Сабо понимает, что Реброву некем заменить Ваната в заявке.

"А Мудрик в составе есть только потому, что лучших нет, а так он пропал. Вызывают Михаила, потому что он из "Челси". А какие у него хорошие игровые качества, кроме скорости? Никаких", — заявил Сабо.

Эксперт отметил, что Мудрик не выдержал проверки уровнем футбола АПЛ. Но Ребров просто не может не вызвать этого игрока в национальную команду.

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в следующем сезоне может перейти в клуб, в котором работает бывший тренер "Шахтера".

А форвард "сине-желтых" Артем Довбик вошел в список потенциальных новичков известного клуба из АПЛ.