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Маркевич поддержал Реброва из-за скандала в сборной Украины

1 октября 2024 15:07
Сергей Романчук - Редактор
Маркевич прокомментировал выбор игроков в сборную Украины
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
Сергей Романчук - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о выборе игроков команды на октябрьские матчи Лиги Наций. Несколько опытных футболистов не сыграют за "сине-желтых" в ближайших поединках. 

Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук впервые за долго время не попали в заявку национальной команды, сообщает zbirna

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В октябре сборная Украины сыграет два поединка в Лиге Наций. Соперниками подопечных Сергея Реброва станут Грузия и Чехия. В активе "сине-желтых" нет ни одного очка после первых двух раундов турнира. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко может не сыграть за сборную Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Маркевич сказал о выборе Реброва 

Главный тренер сборной Украины не вызвал в команду травмированных Малиновского и Зинченко, а Ярмоленко оказался только в резервном списке "сине-желтых". Бывший капитан "Динамо" Сидорчук и вовсе не попал в заявку сборной Украины. 

Мирон Маркевич поддержал выбор Сергея Реброва. Опытный специалист считает, что ветераны сборной Украины уже ничего не могут дать национальной команде, их лучшие годы в футболе остались позади. 

"Надо уже подключать молодежь, давать шанс новому поколению. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там нужно искать новые имена для главной команды страны. Почему бы не сделать это в рамках Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва заключается в том, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года", — объяснил Маркевич. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков заинтересовал команду, которую возглавляет бывший тренер "Шахтера". 

Форвард сборной Украины Артем Довбик становится лидером "Ромы", за которым следит известный английский гранд. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич

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