Маркевич прокомментировал выбор игроков в сборную Украины

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о выборе игроков команды на октябрьские матчи Лиги Наций. Несколько опытных футболистов не сыграют за "сине-желтых" в ближайших поединках.

Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук впервые за долго время не попали в заявку национальной команды, сообщает zbirna.

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В октябре сборная Украины сыграет два поединка в Лиге Наций. Соперниками подопечных Сергея Реброва станут Грузия и Чехия. В активе "сине-желтых" нет ни одного очка после первых двух раундов турнира.

Андрей Ярмоленко может не сыграть за сборную Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Маркевич сказал о выборе Реброва

Главный тренер сборной Украины не вызвал в команду травмированных Малиновского и Зинченко, а Ярмоленко оказался только в резервном списке "сине-желтых". Бывший капитан "Динамо" Сидорчук и вовсе не попал в заявку сборной Украины.

Мирон Маркевич поддержал выбор Сергея Реброва. Опытный специалист считает, что ветераны сборной Украины уже ничего не могут дать национальной команде, их лучшие годы в футболе остались позади.

"Надо уже подключать молодежь, давать шанс новому поколению. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там нужно искать новые имена для главной команды страны. Почему бы не сделать это в рамках Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва заключается в том, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года", — объяснил Маркевич.

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков заинтересовал команду, которую возглавляет бывший тренер "Шахтера".

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