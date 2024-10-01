Маркевич прокоментував вибір гравців до збірної України

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо вибору гравців команди на жовтневі матчі Ліги Націй. Декілька досвідчених футболістів не зіграють за "синьо-жовтих" у найближчих поєдинках.

Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук вперше за довгий час не потрапили до заявки національної команди, повідомляє zbirna.

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У жовтні збірна України зіграє два поєдинки у Лізі Націй. Суперниками підопічних Сергія Реброва стануть Грузія та Чехія. В активі "синьо-жовтих" немає жодного очка після перших двох раундів турніру.

Андрій Ярмоленко може не зіграти за збірну України Фото: пресслужба "Динамо"

Що Маркевич сказав про вибір Реброва

Головний тренер збірної України не викликав у команду травмованих Маліновського та Зінченка, а Ярмоленко опинився лише у резервному списку "синьо-жовтих". Колишній капітан "Динамо" Сидорчук не потрапив у заявку збірної України.

Мирон Маркевич підтримав вибір Сергія Реброва. Досвідчений фахівець вважає, що ветерани збірної України вже нічого не можуть дати національній команді, їхні найкращі роки у футболі залишилися позаду.

"Треба вже підключати молодь, давати шанс новому поколінню. Наша молодіжка U-21 класно грає. Ось там треба шукати нові імена для головної команди країни. Чому б не зробити це в рамках Ліги націй? Ми ж розуміємо, що головне завдання Реброва полягає в тому, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Георгій Судаков зацікавив команду, яку очолює колишній тренер "Шахтаря".

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