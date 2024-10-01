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Маркевич підтримав Реброва через скандал у збірній України

1 жовтня 2024 15:07
Сергій Романчук - Редактор
Маркевич прокоментував вибір гравців до збірної України
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
Сергій Романчук - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо вибору гравців команди на жовтневі матчі Ліги Націй. Декілька досвідчених футболістів не зіграють за "синьо-жовтих" у найближчих поєдинках.

Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук вперше за довгий час не потрапили до заявки національної команди, повідомляє zbirna.

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У жовтні збірна України зіграє два поєдинки у Лізі Націй. Суперниками підопічних Сергія Реброва стануть Грузія та Чехія. В активі "синьо-жовтих" немає жодного очка після перших двох раундів турніру.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко може не зіграти за збірну України Фото: пресслужба "Динамо"

Що Маркевич сказав про вибір Реброва

Головний тренер збірної України не викликав у команду травмованих Маліновського та Зінченка, а Ярмоленко опинився лише у резервному списку "синьо-жовтих". Колишній капітан "Динамо" Сидорчук не потрапив у заявку збірної України.

Мирон Маркевич підтримав вибір Сергія Реброва. Досвідчений фахівець вважає, що ветерани збірної України вже нічого не можуть дати національній команді, їхні найкращі роки у футболі залишилися позаду.

"Треба вже підключати молодь, давати шанс новому поколінню. Наша молодіжка U-21 класно грає. Ось там треба шукати нові імена для головної команди країни. Чому б не зробити це в рамках Ліги націй? Ми ж розуміємо, що головне завдання Реброва полягає в тому, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Георгій Судаков зацікавив команду, яку очолює колишній тренер "Шахтаря".

Форвард збірної України Артем Довбик стає лідером "Роми", за яким слідкує відомий англійський гранд.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Андрій Ярмоленко Мирон Маркевич

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