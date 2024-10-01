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Сабо назвав футболістів збірної України, яких не має бути у команді

1 жовтня 2024 18:24
Сергій Романчук - Редактор
Сабо розкритикував Реброва через заявку збірної України
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/David W Cerny
Сергій Романчук - Редактор

У третьому турі Ліги Націй збірна України зіграє із національною командою Грузії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав заявку на важливий поєдинок.

Колишній тренер Йожеф Сабо прокоментував вибір наставника в інтерв'ю порталу "Збірна".

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Головний тренер збірної України не викликав до національної команди одразу декілька футболістів, без яких її ще недавно було складно уявити. Сергій Сидорчук не має ігрової практики у Бельгії, Андрій Ярмоленко потрапив лише до резервного списку національної команди. Йожеф Сабо вважає, що наставник "синьо-жовтих" міг прибрати із заявки ще декілька гравців.

Олександр Тимчик
Олександр Тимчик на Євро-2024. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Кого Сабо вважає зайвим у збірній України

Колишній наставник національної команди не розуміє, чому Сергій Ребров викликає збори захисника "Динамо" Олександра Тимчика. Сабо вважає, що гравця, який не розуміє, що таке діагональне страхування, треба надовго посадити на лаву запасних.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Також Сабо розкритикував Реброва за виклик до збірної України ще одного гравця "Динамо". Йдеться про форварда Владислава Ваната. Тренер вважає, що молодий футболіст не вміє працювати на швидкості й постійно чекає на передачу від партнерів по атаці. При цьому Сабо розуміє, що Реброву нема ким замінити Ваната в заявці.

"А Мудрик у складі є тільки тому, що кращих немає, а так він зник. Викликають Михайла, тому що він із "Челсі". А які у нього гарні ігрові якості, окрім швидкості? Жодних", — заявив Сабо.

Експерт зазначив, що Мудрик не витримав перевірки рівнем футболу АПЛ. Але Ребров просто не може не викликати цього гравця до національної команди.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Георгій Судаков наступного сезону може перейти до клубу, в якому працює колишній тренер "Шахтаря".

А форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик увійшов до списку потенційних новачків відомого клубу з АПЛ.

спорт футбол Збірна України з футболу Владислав Ванат Олександр Тимчик Йожеф Сабо

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