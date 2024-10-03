Україна втратила Циганкова, Ярмоленка і Степаненка перед Лігою Націй

Віктор Циганков зазнав травми. Фото: УАФ

Збірна України з футболу сильно ослабла перед матчами Ліги Націй. Команда втратила двох гравців в основному та двох у резервному складах.

З основного списку травмувалися Віктор Циганков та Тарас Степаненко, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчах Ліги чемпіонів, які пройшли 2 жовтня, травмувалися Циганков та Степаненко.

У грі "Жирона" — "Фейєнорд" через травму поле залишив Циганков, а у грі "Шахтар" — "Аталанта" через травму замінили Степаненка.

Поки що невідомо, наскільки часу вибули футболісти. Але якщо у того ж Циганкова підтвердиться пошкодження задньої поверхні стегна, то він відновлюватиметься три тижні.

Також перед матчем Ліги Європи проти "Хоффенхайма" у "Динамо" невеликі пошкодження отримали гравці збірної України, що потрапили в резервний список, Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський. Поки невідомо, чи зможуть вони замінити Циганкова та Степаненка.

Нагадаємо, раніше донецький "Шахтар" програв італійській "Аталанті".

Збірна України з футзалу у драматичному півфіналі чемпіонату світу програла Бразилії.