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Шахтар зазнав розгромної поразки від Аталанти — гірникам не дали шансів

2 жовтня 2024 21:43
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Шахтар програв Аталанте 0:3 у матчі Ліги чемпіонів у Гельзенкірхені
Матч "Шахтар" — "Аталанта". Фото: Reuters
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

На "Фельтінс-Арені" у німецькому Гельзенкірхені завершився домашній матч донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Суперником "гірників" був чинний переможець Ліги Європи італійська "Аталанта".

Підопічні Маріно Пушича програли із рахунком 0:3, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тарас Степаненко намагається зупинити Лукмана. Фото: Reuters

"Аталанта" розбила "Шахтар"

"Аталанта" з перших хвилин матчу почала пресингувати "Шахтар" та відзначилася голом на 21-й хвилині. Після розіграного штрафного на лівому фланзі пішла подача до штрафного майданчика, де Джимсіті не залишив шансів Різнику.

Підопічні Гасперіні не зупинилися і могли до перерви забити три-чотири м'ячі, але зробили це лише раз. На 44-й хвилині Лукман обігрався у стінку із Самарджичем і забив у дотик — 0:2.

На початку другого тайму "Аталанта" забила третій м'яч. Дзаппакоста подав із лівого флангу штрафного і Белланова пробив головою.

Матч Шахтар - Аталанта
Жовта картка Дзаньоло. Фото: Reuters

Після третього м'яча "Аталанта" ще раз пробила у штангу, а потім заспокоїлася і почала берегти сили, а основних гравців поступово змінювали. Матч на цьому можна було вважати завершеним.

"Шахтар" — "Аталанта" — 0:3

Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

"Шахтар": Різник — Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвієнко — Марлон (Кевін, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Криськів, Педріньйо Азеведо — Судаков — Зубков (Невертон, 75), Егіналду (Траоре, 63).

"Аталанта": Карнесеккі — Коссуну (Годфрі, 83), Джимсіті (Пашалич, 46), Колашинац — Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман (Ретегі, 59) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 60).

Попередження: Грам — Дзаніоло, Едерсон

Нагадаємо, що Пушич здивував стартовим складом "Шахтаря" на матч проти "Аталанти".

Віктор Циганков отримав травму в матчі Ліги чемпіонів між "Жироною" та "Феєнордом".

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Аталанта єврокубки

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