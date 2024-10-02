Пушич здивував оборонним складом на матч Шахтаря з Аталантою

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

На "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені відбудеться домашній матч донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Суперником "гірників" буде чинний переможець Ліги Європи італійська "Аталанта".

Перед грою команди опублікували стартові склади на матч, передає портал Новини.LIVE.

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Матч "Шахтар" — "Аталанта"

У першому турі "Шахтар" грав з "Болоньєю", де з великими труднощами втримав рахунок 0:0. "Аталанта" є командою, яка значно сильніша за попереднього суперника "гірників".

До того ж "гірники" зараз не в формі. Команда в УПЛ програла два матчі та зіграла в останньому турі внічию з "Вересом".

Після серії невдач на матч з "Аталантою" Маріно Пушич випустив трьох центральних захисників і гратиме за схемою 5-3-2, яка спрямована на оборону.

Цікаво, що президент "Шахтаря" зазвичай болісно сприймає, коли команда грає від оборони. За обережний футбол був звільнений Ігор Йовічевич після того, як добре виступив у Лізі чемпіонів і виграв чемпіонат України.

"Шахтар": Різник — Бондар, Грам, Матвієнко — Марлон, Степаненко, Криськів, Педріньйо Азеведо — Судаков — Зубков, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Швед, Азарові, Вінісіус, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевін, Педріньйо да Сілва, Невертон.

"Аталанта": Карнесеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман — Де Кетеларе.

Запасні: Патрісіу, Россі, Годфрі, Куадрадо, Пашалич, Дзаніоло, Палестра, Ретегі, Комі, Манцоні, Влахович, Дель Лунго.

Матч "Шахтар" — "Аталанта" розпочнеться об 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Георгій Судаков відповів на критику хейтерів перед важливим матчем.

Головний тренер "Аталанти" Джан Пьєро Гасперіні оцінив "Шахтар" перед матче в Лізі чемпіонів.