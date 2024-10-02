Пушич удивил оборонительным составом на матч Шахтера с Аталантой

Пушич удивил составом на матч с Аталантой — Ахметову такой стиль не нравится
На "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене состоится домашний матч донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Соперником "горняков" будет действующий победитель Лиги Европы итальянская "Аталанта".
Перед игрой команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч "Шахтер" — "Аталанта"
В первом туре "Шахтер" играл с "Болоньей", где с большим трудом удержал счет 0:0. "Аталанта" является командой, которая значительно сильнее предыдущего соперника "горняков".
К тому же "горняки" сейчас не в форме. Команда в УПЛ проиграла два матча и сыграла в последнем туре вничью с "Вересом".
После серии неудач на матч с "Аталантой" Марино Пушич выпустил трех центральных защитников и будет играть по схеме 5-3-2, направленную на оборону.
Интересно, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов обычно болезненно воспринимает, когда команда играет от обороны. За осторожный футбол был уволен Игорь Йовичевич после того, как хорошо выступил в Лиге чемпионов и выиграл чемпионат Украины.
"Шахтер": Ризнык — Бондарь, Грамм, Матвиенко — Марлон, Степаненко, Криськив, Педриньо Азеведо — Судаков — Зубков, Эгиналду.
Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Швед, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевин, Педриньо да Силва, Невертон.
"Аталанта": Карнесекки — Коссуну, Джимсити, Колашинац — Белланова, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман — Де Кетеларе.
Запасные: Патрисиу, Росси, Годфри, Куадрадо, Пашалыч, Дзаниоло, Палестра, Ретеги, Коми, Манцони, Влахович, Дель Лунго.
Матч "Шахтер" — "Аталанта" начнется в 19:45 по киевскому времени.
Напомним, ранее Георгий Судаков ответил на критику хейтеров перед важным матчем.
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил "Шахтер" перед матчем в Лиге чемпионов.
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