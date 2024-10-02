Пушич удивил оборонительным составом на матч Шахтера с Аталантой

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

На "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене состоится домашний матч донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Соперником "горняков" будет действующий победитель Лиги Европы итальянская "Аталанта".

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Стартовый состав "Шахтера" на "Аталанту". Фото: "Шахтер"

Матч "Шахтер" — "Аталанта"

В первом туре "Шахтер" играл с "Болоньей", где с большим трудом удержал счет 0:0. "Аталанта" является командой, которая значительно сильнее предыдущего соперника "горняков".

К тому же "горняки" сейчас не в форме. Команда в УПЛ проиграла два матча и сыграла в последнем туре вничью с "Вересом".

После серии неудач на матч с "Аталантой" Марино Пушич выпустил трех центральных защитников и будет играть по схеме 5-3-2, направленную на оборону.

Интересно, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов обычно болезненно воспринимает, когда команда играет от обороны. За осторожный футбол был уволен Игорь Йовичевич после того, как хорошо выступил в Лиге чемпионов и выиграл чемпионат Украины.

"Шахтер": Ризнык — Бондарь, Грамм, Матвиенко — Марлон, Степаненко, Криськив, Педриньо Азеведо — Судаков — Зубков, Эгиналду.

Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Швед, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевин, Педриньо да Силва, Невертон.

"Аталанта": Карнесекки — Коссуну, Джимсити, Колашинац — Белланова, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман — Де Кетеларе.

Запасные: Патрисиу, Росси, Годфри, Куадрадо, Пашалыч, Дзаниоло, Палестра, Ретеги, Коми, Манцони, Влахович, Дель Лунго.

Матч "Шахтер" — "Аталанта" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее Георгий Судаков ответил на критику хейтеров перед важным матчем.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил "Шахтер" перед матчем в Лиге чемпионов.