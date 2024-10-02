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Гасперини оценил Шахтер перед матчем в Лиге чемпионов

2 октября 2024 08:15
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Гасперини оценил силу "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов
Гасперини руководит игроками "Аталанты". Фото: "Аталанта"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Донецкий "Шахтер" 2 октября сыграет матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов. Соперником команды Марино Пушича будет действующий победитель Лиги Европы "Аталанта".

Главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини перед матчем выразил свои ожидания от предстоящего матча. Слова специалиста привел портал Tuttomercatomeb.

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Что Гасперини думает о "Шахтере"

Итальянский тренер заявил, что для успешного результата в матче с "Шахтером" его команде необходимо продемонстрировать хорошую игру, ведь противостояние ожидается не легкое.

Гасперини отметил традиции "Шахтера" и напомнил, что украинская команда всегда привлекала талантливых бразильских молодых игроков, которые потом переходили в большие клубы.

Специалист также отметил, что состав "Шахтера" изменился с момента их последней встречи пять лет назад, но акцентировал внимание на том, изменился и "Аталанта".

По мнению тренера, "Шахтер" провел отличный матч против "Болоньи" (0:0) в первом туре и теперь он хочет, чтобы его игроки сыграли внимательно.

Матч между "Шахтером" и "Аталантой" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что Марино Пушич не заявил на матч с "Аталантой" одного из лидеров "Шахтера".

Ранее в чемпионате Украины разгорелся скандал между "Полесьем" и "Шахтером".

Италия ФК Шахтер Лига чемпионов Аталанта еврокубки

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