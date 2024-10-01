Пушич не включил Сикана в заявку Шахтера на матч с Аталантой

Тренер Марино Пушич и спортивный директор Дарио Срна. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" готовится к поединку Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой". Главный тренер команды Марино Пушич выбрал футболистов для заявки "горняков".

Украинская команды сыграет не в оптимальном составе, сообщает официальный сайт клуба.

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В рамках второго тура группового єтапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Аталантой". Поединок состоится в среду, второго октября. Главный тренер "горняков" Марино Пушич будет вынужден обойтись без одного из основных игроков команды.

Даниил Сикан во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Заявка "Шахтера" на матч

Форвард сборной Украины Даниил Сикан продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил во время матча с "Болоньей" в первом туре Лиги чемпионов. Молодой футболист не выйдет на поле в поединке против "Аталанты".

Игроки "Шахтера", которые могут сыграть с "Аталантой". Фото: скриншот Telegram

В заявке "Шахтера" осталось только два форварда. Это Лассина Траоре и Эгиналду. Не исключено, что Марино Пушич предельно насытит среднюю линию команды игроками атакующего плана.

В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0). "Аталанта" с тем же счетом завершила поединок с лондонским "Арсеналом".

Напомним, в "Шахтере" недовольны результатами команды в этом сезоне. Марино Пушич может досрочно покинуть свой пост.

А в услугах Георгия Судакова заинтересован известный французский клуб, в котором уже играл полузащитник из Украины.