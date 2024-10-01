Пушич не включил Сикана в заявку Шахтера на матч с Аталантой

Пушич не заявил на матч с Аталантой одного из лидеров Шахтера
Донецкий "Шахтер" готовится к поединку Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой". Главный тренер команды Марино Пушич выбрал футболистов для заявки "горняков".
Украинская команды сыграет не в оптимальном составе, сообщает официальный сайт клуба.
В рамках второго тура группового єтапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Аталантой". Поединок состоится в среду, второго октября. Главный тренер "горняков" Марино Пушич будет вынужден обойтись без одного из основных игроков команды.
Заявка "Шахтера" на матч
Форвард сборной Украины Даниил Сикан продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил во время матча с "Болоньей" в первом туре Лиги чемпионов. Молодой футболист не выйдет на поле в поединке против "Аталанты".
В заявке "Шахтера" осталось только два форварда. Это Лассина Траоре и Эгиналду. Не исключено, что Марино Пушич предельно насытит среднюю линию команды игроками атакующего плана.
В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0). "Аталанта" с тем же счетом завершила поединок с лондонским "Арсеналом".
Напомним, в "Шахтере" недовольны результатами команды в этом сезоне. Марино Пушич может досрочно покинуть свой пост.
А в услугах Георгия Судакова заинтересован известный французский клуб, в котором уже играл полузащитник из Украины.
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