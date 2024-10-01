Пушич не включив Сікана до заявки Шахтаря на матч з Аталантою

Тренер Маріно Пушич та спортивний директор Даріо Срна. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" готується до поєдинку Ліги чемпіонів з італійською "Аталантою". Головний тренер команди Маріно Пушич обрав футболістів для заявки "гірників".

Українська команда зіграє не в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє з "Аталантою". Поєдинок відбудеться у середу, 2 жовтня. Головний тренер "гірників" Марино Пушич буде змушений обійтись без одного з основних гравців команди.

Данило Сікан під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Заявка "Шахтаря" на матч

Форвард збірної України Данило Сікан продовжує відновлюватись від травми, яку він отримав під час матчу з "Болоньєю" у першому турі Ліги чемпіонів. Молодий футболіст не вийде на поле у поєдинку проти "Аталанти".

Гравці "Шахтаря", які можуть зіграти з "Аталантою". Фото: скриншот Telegram

У заявці "Шахтаря" залишилося лише два форварди. Це Лассіна Траоре та Егіналду. Не виключено, що Маріно Пушич гранично наситить середню лінію команди гравцями атакувального плану.

У першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" (0:0). "Аталанта" з тим самим рахунком завершила поєдинок з лондонським "Арсеналом".

Нагадаємо, у "Шахтарі" незадоволені результатами команди цього сезону. Маріно Пушич може достроково залишити свою посаду.

А у послугах Георгія Судакова зацікавлений відомий французький клуб, у якому вже грав півзахисник з України.