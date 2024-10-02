Гасперіні оцінив силу "Шахтаря" перед матчем Ліги чемпіонів

Гасперіні керує гравцями "Аталанти". Фото: "Аталанта"

Донецький "Шахтар" 2 жовтня зіграє матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Суперником команди Маріно Пушича буде переможець Ліги Європи "Аталанта".

Головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні перед матчем висловив свої очікування від майбутнього матчу. Слова фахівця навів портал Tuttomercatomeb.

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Що Гасперіні думає про "Шахтар"

Італійський тренер заявив, що для успішного результату у матчі з "Шахтарем" його команді необхідно продемонструвати гарну гру, адже протистояння очікується не легке.

Гасперіні відзначив традиції "Шахтаря" та нагадав, що українська команда завжди приваблювала талановитих бразильських молодих гравців, які потім переходили у великі клуби.

Фахівець також зазначив, що склад "Шахтаря" змінився з моменту їхньої останньої зустрічі п'ять років тому, але наголосив на тому, що змінилася і "Аталанта".

На думку тренера, "Шахтар" провів відмінний матч проти "Болоньї" (0:0) у першому турі і тепер хоче, щоб його гравці зіграли уважно.

Матч між "Шахтарем" та "Аталантою" розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Маріно Пушич не заявив на матч із "Аталантою" одного з лідерів "Шахтаря".

Раніше в чемпіонаті України спалахнув скандал між "Поліссям" та "Шахтарем".