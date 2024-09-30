Де та коли дивитися матч Шахтар — Аталанта в Лізі чемпіонів

Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: пресслужба клубу

Донецький "Шахтар" готується до матчу другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Суперником української команди стане італійська "Аталанта".

Єврокубковий поєдинок пройде у німецькому місті Гельзенкірхен, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дмитро Криськів під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Де і коли дивитися матч "Шахтар" — "Аталанта"

Команда Маріно Пушича зіграє з підопічними Джан П'єро Гасперіні у середу, 2 жовтня. Команди виведе на поле стадіон "Фелтінс-Арена" у Гельзенкірхені головний суддя з Португалії Жоау Піньєру о 19:45 за київським часом.

Найкращий бомбардир "Аталанти" Матео Ретегі. Фото: instagram.com/mateoretegui/

Усі поєдинки основного етапу Ліги чемпіонів на території України доступні на платформі офіційного партнера Megogo. У прямому ефірі поєдинок буде доступний у прямому ефірі у підписках "Максимальна" та "Спорт".

У першому турі ЛЧ "Шахтар" зіграв унічию проти італійської "Болоньї" (0:0). "Аталанта" з тим самим рахунком завершила поєдинок проти лондонського "Арсеналу".

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