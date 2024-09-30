Где и когда смотреть матч Шахтер — Аталанта в Лиге чемпионов

Лидер "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет итальянская "Аталанта".

Еврокубковый поединок пройдет в немецком городе Гельзенкирхен, сообщает портал Новини.LIVE.

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Дмитрий Крыськив во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Аталанта"

Команда Марино Пушича сыграет с подопечными Джан Пьеро Гасперини в среду, второго октября. Команды выведет на поле стадион "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене главный судья из Португалии Жоау Пиньейру в 19:45 по киевскому времени.

Лучший бомбардир "Аталанты" Матео Ретеги. Фото: instagram.com/mateoretegui/

Все поединки основного этапа Лиги чемпионов на территории Украины доступны на платформе официального партнера турнира Megogo. В прямом эфире поединок будет доступен в прямом эфире в подписках "Максимальная" и "Спорт".

В первом туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0). "Аталанта" с тем же счетом завершила поединок против лондонского "Арсенала".

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